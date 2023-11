Atlético-MG vence Goiás, complica o adversário na tabela e passa o Flamengo

O Galo foi a 57 pontos e pulou para a quinta posição, passando o Flamengo no critério de desempate. Com isso, a equipe comandada por Felipão segue a cinco de distância do líder, que agora é o Palmeiras

O Atlético-MG venceu o Goiás por 2 a 1, na noite deste domingo (12) na Arena MRV, e complicou o adversário na tabela do Brasileirão.

Hulk e Guilherme Arana fizeram os gols do time da casa. Os tentos saíram aos 40 minutos do primeiro tempo e aos 24 do segundo, respectivamente. Dodô descontou para os visitantes, aos 44 da etapa final. O Galo foi a 57 pontos e pulou para a quinta posição, passando o Flamengo no critério de desempate. Com isso, a equipe comandada por Felipão segue a cinco de distância do líder, que agora é o Palmeiras. Já o Goiás estagnou em 35 pontos e segue em 18º. A equipe está a X de distância de sair da zona do rebaixamento. Ambos os times voltam a campo daqui a duas semanas, após a parada da Data Fifa. O Atlético enfrenta o Grêmio no dia 26, novamente em casa, às 16h (de Brasília), enquanto o Goiás recebe o Cruzeiro no dia seguinte, às 20h. BRASILEIRO-ARTE: A tabela do Campeonato Brasileiro de 2023 Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo

1 – Palmeiras – 62 – 34 – 18 – 8 – 8 – 56 – 30 – 26

2 – Botafogo – 60 – 33 – 18 – 6 – 9 – 53 – 30 – 23

3 – Grêmio – 59 – 34 – 18 – 5 – 11 – 57 – 50 – 7

4 – Red Bull Bragantino – 59 – 33 – 16 – 11 – 6 – 46 – 29 – 17

5 – Atlético-MG – 57 – 34 – 16 – 9 – 9 – 43 – 27 – 16

6 – Flamengo – 57 – 33 – 16 – 9 – 8 – 50 – 37 – 13

7 – Athletico-PR – 51 – 34 – 13 – 12 – 9 – 47 – 39 – 8

8 – Fluminense – 47 – 33 – 13 – 8 – 12 – 43 – 42 – 1

9 – Cuiabá – 47 – 34 – 13 – 8 – 13 – 36 – 35 – 1

10 – São Paulo – 46 – 33 – 12 – 10 – 11 – 37 – 35 – 2

11 – Corinthians – 44 – 34 – 10 – 14 – 10 – 39 – 39 – 0

12 – Fortaleza – 43 – 32 – 12 – 7 – 13 – 36 – 37 – (-1)

13 – Internacional – 43 – 34 – 11 – 10 – 13 – 38 – 43 – (-5)

14 – Santos – 42 – 34 – 11 – 9 – 14 – 37 – 55 – (-18)

15 – Vasco – 40 – 33 – 11 – 7 – 15 – 35 – 43 – (-8)

16 – Bahia – 38 – 34 – 10 – 8 – 16 – 39 – 47 – (-8)

17 – Cruzeiro – 37 – 32 – 9 – 10 – 13 – 29 – 28 – 1

18 – Goiás – 35 – 34 – 8 – 11 – 15 – 34 – 49 – (-15)

19 – Coritiba – 29 – 34 – 8 – 5 – 21 – 39 – 67 – (-28)

20 – América-MG – 21 – 34 – 4 – 9 – 21 – 39 – 71 – (-32 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 34ª RODADA 11/11

Coritiba 1×0 Cruzeiro

Flamengo 1×1 Fluminense

Palmeiras 3×0 Internacional 12/11

RB Bragantino 2×2 Botafogo

Grêmio 0x1 Corinthians

Vasco 2×1 América-MG

Santos 0x0 São Paulo

Atlético-MG 2×1 Goiás

Bahia 1×1 Athletico-MG

Cuiabá 2×1 Fortaleza CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE