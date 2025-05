Atlético-MG vence Caracas e embola grupo antes de decisões na última rodada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Atlético-MG venceu o Caracas (VEN) por 3 a 1 nesta quinta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo foi na casa do Atlético, em Belo Horizonte.

Blessing Edet, contra, Cuello e Rony pelo Atlético, e Santis, pelo Caracas marcaram os gols do duelo. Com a vitória, o time mineiro subiu, parcialmente, para a liderança do grupo H com oito pontos conquistados, enquanto os venezuelanos se mantiveram em terceiro, com cinco.

O Cienciano está enfrentando o Deportes Iquique desde as 23h (de Brasília), em jogo que deve mudar a tabela.

Na última rodada da fase de grupos, o Atlético recebe o Cienciano em 29 de maio, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Caracas tem o Deportes Iquique como seu último adversário, nos mesmos dia e horário.

COMO ESTÁ O GRUPO H

1- Atlético-MG – 8 pontos (5 jogos)

2- Cienciano – 6 pontos (4 jogos)

3- Caracas – 5 pontos (5 jogos)

4- Deportes Iquique – 4 pontos (4 jogos)

COMO FOI O JOGO

O Atlético-MG atropelou o Caracas na primeira etapa e perdeu a oportunidade de golear nos 45 minutos iniciais. Apesar de ter marcado apenas 1 a 0 com gol contra, o Atlético desperdiçou muitas chances de ampliar o placar. Além de duas finalizações de Hulk, defendidas por Benítez, o próprio camisa 7 e o lateral Saravia acertaram o travessão.

Em segundo tempo agitado, o time da casa dominou novamente, perdeu mais oportunidades, mas venceu com tranquilidade. O Atlético ampliou logo no início da segunda etapa, mas viu o Caracas marcar de pênalti e diminuir com uma das únicas chances que conseguiram no jogo. Rony entrou no lugar de Hulk e anotou o seu. O Galo contou com muitos contra-ataques para marcar ainda mais gols, mas desperdiçou.

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso (Vitor Hugo) e Caio Paulista (Patrick); Rubens, Fausto Vera (Scarpa) e Cuello; Bernard (Igor Gomes), Hulk (Rony) e Júnior Santos. Técnico: Cuca

CARACAS

Benítez; Rito, La Mantia, Edet e Yendis; Vegas (Figueroa) (Heráldez), Rodriguez e Covea; Echenique, de Santis e Chávez (Correa). Técnico: Fernando Aristeguieta

Local: Arena MRV – Belo Horizonte, Minas Gerais

Árbitro: José Burgos (URU)

Assistentes: Martín Soppi e Andrés Nievas (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Gol: Blessing Edet (GC), 28’/1ºT, Cuello, aos 3’/2ºT, Santis, aos 13’/2ºT, Rony, aos 32’/2ºT

Amarelos: Lyanco e Vitor Hugo (Atlético-MG); Blessing Edet, Santis, Aristeguieta (técnico) e Jesús Yendis (Caracas)