Atlético-MG estreia na Libertadores com vitória (2-0) fora de casa sobre o Tolima

O atual campeão brasileiro e da Supercopa do Brasil, o Atlético-MG, estreou nesta quarta-feira no Grupo D da Copa Libertadores-2022 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Deportes Tolima, na Colômbia.

Os jogadores comandados pelo técnico argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed superaram um dos melhores times do futebol colombiano, mostrando poder ofensivo com o astro Hulk no comando.

Um gol do argentino Ignacio ‘Nacho’ Fernández no final do primeiro tempo (45+1) abriu a vitória do ‘Galo’ no estádio Manuel Murillo, na pequena cidade de Ibagué. O atacante Tchê Tchê ampliou na reta final (80).

O campeão brasileiro divide a primeira posição do Grupo D com o equatoriano Independiente del Valle, que mais cedo derrotou o América-MG por 2 a 0 em Belo Horizonte. Os dois primeiros do grupo se classificam para as oitavas de final.

Hulk e Nacho comandam ataque

No campo do estádio Ibaguer, o Atlético-MG dividiu em dois o seu invejável time titular.

No ataque, as investidas foram lideradas por Hulk e ‘Nacho’ Fernández acompanhados pela maioria dos jogadores do time, incluindo os laterais.

A intenção ofensiva deixou os dois experientes zagueiros recém contratados do futebol estrangeiro sozinhos em várias ocasiões: o uruguaio Diego Godín, que chegou do Cagliari aos 36 anos, e o paraguaio Junior Alonso, que aos 29 deixou o russo Krasnodar. Ambos resistiram com autoridade e experiência às chegadas do Tolima.

A estratégia mostrou falhas aos 35. Godín ficou exposto a dois atacantes do ‘Vinotinto y Oro’, mas o atacante Michael Rangel falhou em uma clara chance de gol para os donos da casa.

Após o susto, o time mineiro foi para o vestiário com s tranquilidade de ter aberto o placar pouco antes do final do primeiro tempo (45+1).

O lateral-direito Mariano deu um passe rasteiro para a entrada da área adversária, Jéfferson Savarino desviou sutilmente e deu uma assistência a Nacho Fernández, que veio de trás e fuzilou o goleiro equatoriano Alexander Domínguez.

Início com pé direito

Acostumado a estar entre os melhores times do futebol colombiano, o Tolima buscou o empate a todo custo no segundo tempo.

O técnico Hernán Torres logo percebeu que Rangel e seu pivô, Daniel Cataño, não incomodavam a defesa mineira e os substituiu aos 61 minutos.

O goleiro Everson, recentemente convocado para a seleção brasileira, apareceu para defender um chute de meia distância envenenado do lateral-esquerdo Junior Hernández.

A jogada de Torres não preocupou Mohamed. Pelo contrário, uma arma secreta do técnico argentino ampliou o placar.

Aos 80, 21 minutos depois de sair do banco de reservas, o atacante Tchê Tchê aproveitou uma sobra na pequena área após uma cobrança de escanteio para superar Domínguez e fechar a partida.

