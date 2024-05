Atlético-MG encaminha o retorno do zagueiro Junior Alonso, do Krasnodar

FELIPE SILVA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Atlético-MG encaminhou o retorno o retorno do zagueiro Junior Alonso, que atualmente defende o Krasnodar, da Rússia.

O Galo desembolará uma certa quantia, algo em torno de 1,2 milhão de euros (R$ 6,7 milhões), para ter o paraguaio de 31 anos de maneira definitiva. A expectativa é de que o Atlético chegue a um acordo final com o time russo nos próximos dias, segundo apurou o UOL. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Heverton Guimarães.

Nas redes sociais, Junior Alonso postou mensagens de despedida do Krasnodar. Ele tem contrato até 2025 com o clube russo e disputou 37 jogos na temporada. “Thanks for everything, Krasnodar”, que em português significa ‘obrigado por tudo’, disse o jogador em uma das publicações no Instagram.

Essa será a terceira passagem de Junior Alonso pelo Atlético. A primeira ocorreu entre 2020 e 2022. Depois, voltou ao Brasil para atuar no Galo ainda em 2022, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao total, foram 132 jogos e dois gols, além das conquistas do Brasileirão, Copa do Brasil e três campeonatos mineiros.

Em 2020, o zagueiro foi comprado pelo Galo junto ao Lille, da França, por cerca de R$ 18 milhões. Dois anos depois, foi negociado por R$ 47 milhões ao Krasnodar.