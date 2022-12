Atlético-MG anuncia a contratação do meia-atacante Paulinho, ex-Vasco

O brasileiro ficou por quatro anos no futebol alemão, até optar pelo retorno ao Brasil

VICTOR MARTINS

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS)

O Atlético-MG anunciou na manhã desta quinta-feira (1º) a contratação do meia-atacante Paulinho, de 22 anos, que estava no Bayer Leverkusen. Revelado pelo Vasco, o brasileiro ficou por quatro anos no futebol alemão, até optar pelo retorno ao Brasil. Paulinho é o primeiro reforço do Galo para a temporada 2023, ano em que o clube mineiro vai inaugurar a Arena MRV.

Paulinho tem vínculo com o Bayer Leverkusen até junho de 2023, o que dá ao jogador o direito de assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do próximo mês. Como já havia comunicado ao clube alemão a decisão de não renovar o contrato, o meia-atacante tinha acerto verbal com o Atlético. Desde então, a diretoria alvinegra negociou com o Leverkusen uma forma de antecipar a chegada de Paulinho, que se apresentaria na Cidade do Galo somente em julho.

Com o acordo feito entre os clubes, Paulinho será emprestado ao Atlético até junho do ano que vem, até o término do contrato com o Leverkusen. A partir de julho passa a valer o contrato definitivo com a equipe mineira.

Revelado pelo Vasco, Paulinho rapidamente se destacou com a camisa cruz-maltina e atraiu o interesse de vários clubes europeus. Em 2018, o Bayer Leverkusen desembolsou quase 20 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na cotação da época) para contratar a jovem promessa vascaína.

Em 2021, Paulinho fez parte do elenco da seleção brasileira que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

NOVA ETAPA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após quatro anos na Europa, Paulinho decidiu que era o momento de retornar ao Brasil. Com pouco espaço no Bayer Leverkusen, a volta ao futebol brasileiro foi uma decisão para conquistar espaço na seleção brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026.

Incomodado com a situação recente na Alemanha, foram apenas sete partidas na atual temporada, somando menos de 180 minutos em campo, Paulinho usou um vídeo de Ronaldinho Gaúcho, então jogador do Atlético, para comemorar o acerto com o Galo.

No trecho usado por Paulinho, R10 canta o refrão da música Eu Amo a Vida, do Grupo Samba Pra Gente. “Eu amo a vida. Não quero perder um minuto sequer, eu adoro viver. Eu amo a vida”.

Folha Press