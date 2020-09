Atlético de Madrid contrata o uruguaio Luis Suárez, ex-Barcelona

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

O Atlético de Madrid (ESP) anunciou nesta quarta-feira (23) a contratação do atacante uruguaio Luis Suárez, 33, ex-Barcelona (ESP).

O atacante se despede do clube catalão como o terceiro maior artilheiro da história do Barça, com 198 gols em 283 jogos. Em seis temporadas na Catalunha, conquistou 13 títulos, entre eles a Champions League da temporada 2015/2015, além de quatro taças de LaLiga.

Suárez irá concedor uma entrevista coletiva nesta quinta (24) para formalizar o adeus ao Barcelona. “O conjunto madrileno pagará ao Barcelona 6 milhões de euros (R$ 39 milhões) em variáveis. O Barcelona expressa publicamente seu agradecimento a Luis Suárez por seu compromisso e sua dedicação e lhe deseja muita sorte e êxitos no futuro”, disse o clube catalão, em comunicado.

O uruguaio chegou ao Barça em 2014, logo após a Copa do Mundo disputada no Brasil, e precisou esperar por sua estreia já que havia recebido uma punição da Fifa por morder o italiano Chiellini, da Itália, em partida válida pelo Mundial.

Das seis temporadas em que atuou pelo clube, a de 2016/2016 foi a sua mais produtiva. Com 40 gols em LaLiga e 59 somando todas as competições, faturou a Chuteira de Ouro, superando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Além dos 198 gols que anotou em sua passagem pelo Barcelona, o que só o colocam atrás de César e Messi na artilharia histórica, distribuiu também 98 assistências, formando com o argentino, de quem é amigo, uma das duplas mais letais do futebol mundial.

Contratado nesta temporada, o técnico holandês Ronald Koeman conversou com Suárez e disse que o centroavante uruguaio não formava parte de seus planos para a sequência do trabalho.

Agora, o atacante se incorpora a um rival direto do Barça, o Atlético de Madrid, comandado pelo treinador argentino Diego Simeone.

O Atlético foi casa de importantes jogadores uruguaios ao longo dos últimos anos. Além de José Giménez, zagueiro titular da equipe atualmente, o clube de Madri, que ainda não informou a duração do contrato de Suárez, teve o zagueiro Diego Godín e o meia-atacante Diego Forlán como capitães nas duas últimas décadas.

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @LuisSuarez9.

ℹ️ https://t.co/9JeoSD7Omw pic.twitter.com/U2FB8ZSKdX — Atlético de Madrid (@Atleti) September 23, 2020

