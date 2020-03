Atleta do DF participa de reality show que pode levá-lo para a Espanha

PUBLICIDADE 

Nascido no Distrito Federal e morador da Ceilândia, o zagueiro André Barbosa, de 18 anos, é um dos participantes do reality show da Bravo!, dos canais ESPN.

Com passagens pelas categorias de base de Guaraense e Legião, André é um dos 78 garotos que disputam o reality. Inédito no Brasil, o Bravo! tem por objetivo dar oportunidade a jovens entre 16 e 19 anos que sonham em se tornar profissionais. Quem mandar melhor durante o programa ganhará uma chance de jogar no futebol da Espanha.

A mãe de André, Adriana Barbosa, conta que o filho tinha preferência por outro esporte quando criança. “Ele passou a gostar de futebol com 12 anos de idade, jogava handebol antes”, revela. Depois que tomou gosto, o zagueiro já passou a almejar o futebol europeu. “Ele sempre deixou claro que ainda vai jogar na Europa”, afirma.

Adriana confessa que ver o filho longe de casa por tantos dias deixa o coração apertado. Porém, a vontade de ver a carreira de André dar certo fala mais alto. “Aos poucos temos que entender e apoiar”, comenta a mãe.

Mais sobre o reality

Realizado pelo grupo Grupo LX e pela LaLiga, o programa conta com atletas brasileiros de relevância internacional. Edmilson, Belletti e Cafu, ex-Barcelona, Marcos Assunção, ex-Betis, e Zé Roberto, ex-Bayern Leverkusen, são alguns dos embaixadores técnicos do reality.

O Bravo! começou na última segunda-feira (9). A ESPN TV transmite o reality toda segunda, às 18h30. Também é possível acompanhar pelo WatchESPN.