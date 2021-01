Athletic Bilbao vence Barça (3-2) na prorrogação e conquista Supercopa da Espanha

PUBLICIDADE

O Athletic Bilbao conquistou a Supercopa da Espanha neste domingo, a terceira de sua história, depois de virar o placar duas vezes e forçar a prorrogação para derrotar por 3 a 2 o Barcelona, que teve seu astro Lionel Messi expulso no último minuto.

O Barça saiu na frente com um gol do francês Antoine Griezmann (40), Óscar de Marcos empatou pouco depois (42), Griezmann voltou a aparecer para fazer 2 a 1 (77) mas Asier Villalibre empatou nos últimos instantes do tempo regulamentar (89). Iñaki Williams se consagrou marcando o gol do título no início da prorrogação (93).

O time basco voltou a erguer o troféu apenas seis anos depois de conquistá-lo em 2015 também contra o Barcelona.

Frustrado, Messi sofreu sua primeira expulsão com a camisa do Barça (em 753 jogos) depois de receber o cartão vermelho direto no final da partida por dar um tapa em Villalibre (119), que originou o gol da vitória do Athletic.

Messi, que estava em dúvida para esta partida até o último minuto, só havia sido expulso duas vezes pela seleção da Argentina até o momento e agora receberá uma sanção que pode fazer com que perca jogos da Liga espanhola.

O Athletic venceu em uma partida bem disputada, na qual repetiu o roteiro da vitória na semifinal sobre o Real Madrid, pressionando a saída de bola do Barcelona.

– Barça abre o placar –

A equipe azulgraná foi bastante incomodada durante boa parte do jogo, devido ao assédio do adversário, que obrigou Messi a recuar para ajudar na saída de bola.

O craque argentino se encarregou de dar origem ao primeiro gol com um passe para Jordi Alba na esquerda, que devolveu a bola no centro da área, onde Messi não conseguiu acertar o chute, mas a bola sobrou para Griezmann finalizar (40).

A alegria não durou muito para os catalães, que dois minutos depois viram Iñaki Williams colocar uma bola na área para a penetração de Óscar de Marcos, que disparou à queima-roupa (42).

As duas equipes se animaram na segunda etapa, após um primeiro tempo bastante cauteloso por parte dos dois.

O Barcelona buscou dar um pouco mais de velocidade ao seu jogo de toques para tentar evitar a pressão do Athletic, que teve um gol de Raúl García anulado pelo VAR por impedimento (57).

O Barcelona, que passou boa parte da partida esperando pelo Athletic atrás, avançou suas linhas nos últimos vinte minutos da partida para ser premiado com um gol.

Mais uma vez, Jordi Alba dominou na esquerda e colocou a bola na área onde Griezmann apareceu para finalizar (77).

– Athletic não se rende –

Com 2 a 1 no placar e faltando 15 minutos, o Athletic partiu para cima enquanto o Barcelona recuou.

O Athletic não desistiu e, quase no apito final, Villalibre desviou uma cobrança de falta (90), mandando o jogo para a prorrogação.

Pouco depois do início do tempo extra, Williams dominou a bola no bico da grande área e disparou cruzado no ângulo, longe do alcance do goleiro Ter Stegen (93), marcando um golaço

Com o 3 a 2 a seu favor, o Athletic não se fechou e continuou tentando colocar pressão sobre o Barcelona, que errava passes e não conseguiu encontrar uma brecha na defesa basca para marcar um gol que levaria a decisão para os pênaltis.

“Estamos decepcionados, tristes com o resultado final, jogamos a decisão para ganhar e não para perder”, admitiu o técnico Ronald Koeman em entrevista coletiva após a partida.

Griezmann também lamentou e elogiou o adversário: “Estamos tristes, irritados, incomodados… tudo isso. Quando você perde uma final, você sente todos os maus sentimentos que podem existir. Sabemos que as equipes de Marcelino (treinador do Athletic Bilbao) funcionam muito bem. O Athletic acreditou até ao último minuto e jogou muito bem”.

O herói do jogo, Iñaki Williams, exaltou sua equipe: “Buscamos ganhar a partida e somos vencedores merecidos da Supercopa”, disse o atacante.

“Fizemos um jogo muito bom em que nos sentimos muito à vontade. O que o treinador propõe está ganhando forma e mostrando que somos capazes de muito”, disse Williams à plataforma Movistar Plus.

— Últimos 10 campeões da Supercopa da Espanha:

2021: Athletic Bilbao (3-2 na prorrogação contra o Barcelona)

2020: Real Madrid (0-0, 4-1 nos pênaltis contra o Atlético de Madrid)

2019: não foi disputada

2018: Barcelona (2-1 contra o Sevilla em jogo único)

2017: Real Madrid (3-1, 2-0 contra o Barcelona em jogos de ida e volta)

2016: Barcelona (2-0, 3-0 contra o Sevilla)

2015: Athletic Bilbao (4-0, 1-1 contra o Barcelona)

2014: Atlético de Madrid (1-1, 1-0 contra o Real Madrid)

2013: Barcelona (1-1, 0-0 contra o Atlético de Madrid)

2012: Real Madrid (2-3, 2-1 contra o Barcelona)

2011: Barcelona (2-2, 3-2 contra o Real Madrid)

Agence France-Presse