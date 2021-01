Atacante Thiago testa positivo para o coronavírus e desfalca Cruzeiro na Série B

PUBLICIDADE

O Cruzeiro informou que o Thiago testou positivo para o novo coronavírus e está fora do duelo contra o Juventude neste sábado, às 19h, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube mineiro, o jovem, de 19 anos, está assintomático e já iniciou o período de isolamento de dez dias, sendo assistido pelos médicos da equipe. Todos os outros resultados da última bateria de testes foram negativos.

Além do Juventude, o atacante não enfrenta o Operário, quarta-feira, e o Náutico, domingo. Os dois confrontos serão disputados em Belo Horizonte. Com isso, o jogador deve voltar a atuar apenas na última rodada da Série B, diante do Paraná.

Thiago disputou 27 partidas e marcou três gols nesta temporada. O atacante tem sido mais utilizado pelo técnico Luiz Felipe Scolari na reta final do torneio. Nas últimas quatro partidas, ele esteve em campo em três. Foi titular na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, e saiu do banco de reservas no empate sem gols com o Cuiabá e no revés por 1 a 0 para o Oeste.

O último caso de covid-19 no elenco profissional do Cruzeiro foi do lateral Rafael Luiz, em novembro de 2020. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o clube registrou nove atletas do elenco principal contaminados pelo vírus.