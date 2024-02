Atacante Pedro, do Flamengo, tem carro e pertences roubados durante a madrugada

Ele relatou que seu carro, uma Land Rover Defender, avaliada em cerca de R$ 700 mil, foi roubada durante a madrugada.

SÃO PAULO

(FOLHAPRESS)

Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, recorreu às redes sociais para pedir ajuda. Ele relatou que seu carro, uma Land Rover Defender, avaliada em cerca de R$ 700 mil, foi roubada durante a madrugada. Era o irmão dele quem dirigia o veículo.

“Galera, infelizmente assaltaram meu irmão na Linha Vermelha nessa madrugada. Levaram meu carro e todos os pertences. Quem tiver informações sobre o carro, só mandar por DM (mensagem direta). Meu irmão está bem”, publicou o atleta.

O crime ocorreu por volta das 2h, no momento em que o irmão, Victor, se dirigia até o aeroporto do Galeão para buscar Pedro.

O atacante estava em Sergipe e desembarcou no Rio após o Flamengo bater o Bangu com três gols dele.

Procurada, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro não deu informações com relação ao paradeiro do carro nem sobre eventuais prisões.

“Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVe) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo na Linha Vermelha, altura do 22º BPM. Chegando ao local, um homem se identificou como vítima do roubo e em seguida disse que iria para a delegacia registrar a ocorrência”, diz, em nota.