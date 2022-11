Atacante da Espanha elogia seleção alemã após empate

Em entrevista concedida minutos depois da partida, o camisa 7 admitiu que os tetracampeões são “um dos favoritos” ao título, mas não descartou a sua própria seleção

Autor do gol da Espanha no empate de 1 a 1 com a Alemanha na tarde deste domingo (28), em jogo do Grupo E da Copa do Mundo, o atacante Morata elogiou os adversários assim que deixou o campo.

Em entrevista concedida minutos depois da partida, o camisa 7 admitiu que os tetracampeões são “um dos favoritos” ao título, mas não descartou a sua própria seleção como forte na briga pela taça.

“Eles fizeram uma partida boa e marcaram bem nossos melhores jogadores, então foi muito complicado. Estamos falando de uma seleção muito boa, uma das favoritas até para vencer a Copa. Mas também somos favoritos. Agora é voltar a trabalhar, como sempre fazemos, ainda falta bastante”, disse Morata.

Questionado sobre o empate em si, o atacante afirmou que a Espanha pecou ao permitir que a Alemanha aproveitasse uma de suas poucas chances criadas.

“Eles são a Alemanha, uma grande seleção, tiveram uma oportunidade e aproveitaram. Agora a gente tem que ver o que erramos contra eles, que formam um time excelente e que tem grandes jogadores. Temos que analisar o jogo e aproveitar as coisas positivas”, finalizou o jogador.