A Taça das Favelas encerra jogos da quarta edição

Com transmissão ao vivo por canal de televisão, a competição

terá portões abertos ao público para os jogos finais.

O encerramento da quarta edição da Taça das Favelas DF acontece neste fim de semana, no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), na Vila Planalto. As partidas finais da categoria feminina são jogadas no dia 18/12, às 13h, e as disputas de terceiro e quarto lugares, em 19/12, às 09h30. Já o masculino define seu campeão também em 18/12, às 15h15, e terceiro e quarto, em 19/12, às 10h40. Os jogos terão acesso livre ao público, com portões abertos a partir das 12h45. A final masculina será transmitida ao vivo pelo canal Globo Brasília.



As equipes masculinas da Samambaia Norte e da Samambaia Sul chegaram à grande final, depois de vencerem a disputa de pênaltis da semifinal, que aconteceu em 12/12. Os resultados foram: São Sebastião 4 x 5 Samambaia Norte e Samambaia Sul 3 x 0 Estrutural.

Os times finalistas da categoria feminina são Samambaia Norte e Ceilândia Norte. A equipe de Samambaia venceu o Gama por 4 x 1 na semifinal e o da Ceilândia passou por Águas Lindas por 9 x 8 nas disputas penais. Todos os resultados e números relativos à classificação podem ser encontrados no aplicativo Ifut que pode ser usado tanto pelo sistema Android como pelo Apple.

O presidente da CUFA DF, Bruno Kesseler, revela seu entusiasmo com a competição: “estamos bastante felizes com o resultado desse projeto esportivo da CUFA, pois sabemos de sua importância para a comunidade. O trabalho desenvolvido pela Taça das Favelas junto aos jovens das periferias do Distrito Federal é incomensurável. Os resultados positivos e as transformações são facilmente visíveis. No fim de semana, o público poderá observar de perto nossos e nossas atletas em um belo espetáculo social e esportivo”.

Serviço: Taça das Favelas DF – Jogos finais.

Local: Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê) – Vila Planalto, Acampamento DFL,

Trecho 10, Rua Nova, Brasília-DF, 70297-400.

Entrada: livre.

Transmissão ao vivo da final masculina: Globo Brasília.

Rede Social: https://www.instagram.com/tacabsb/

Resultados: aplicativo Ifut.

Partidas

Feminino

● Final: 18/12, às 13h – Samambaia Norte x Ceilândia Norte.

● 3º e 4º lugares: 19/12, às 9h30.

Masculino

● Final: 18/12, às 15h15 – Samambaia Norte x Samambaia Sul.

● 3º e 4º lugares: 19/12, às 10h40.