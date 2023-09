Arthur Elias anuncia volta de Cristiane à seleção; veja lista de convocadas

A grande novidade é a presença da atacante Cristiane no plantel. A jogadora não disputou a última Copa do Mundo e era ausência na seleção desde 2021.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O novo técnico da seleção feminina, Arthur Elias, fez sua primeira convocação no cargo. O Brasil inicia sua preparação para as Olimpíadas com treinamentos na Granja Comary.

A grande novidade é a presença da atacante Cristiane no plantel. A jogadora não disputou a última Copa do Mundo e era ausência na seleção desde 2021.

Marta também está entre as convocadas. A craque de 37 anos foi mantida entre as selecionadas.

Arthur Elias vai comandar a seleção no ciclo dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e na próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027.

O técnico do Corinthians já havia recebido o primeiro contato antes mesmo da oficialização da queda de Pia Sundhage, mas a proposta chegou logo depois.

Elias já tinha sido cotado pela CBF no ano passado, quando a demissão de Pia foi conversada. Entretanto, a treinadora foi mantida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja lista de convocadas

Goleiras: Lelê, Luciana, Camila e Kemelli

Laterais: Tamires, Yasmim, Kat e Bruninha

Zagueiras: Rafaelle, Taynara, Kethellen e Antonia

Meio-campistas: Ary Borges, Luana, Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória e Brena

Atacantes: Kerolin, Debinha, Bia Zaneratto, Geyse, Nicole, Gabi Portilho, Jheniffer, Eudimilla, Amanda, Adriana, Marta e Cristiane