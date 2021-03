Arrascaeta se reapresenta, treina e deixa elenco do Flamengo completo

Após a conquista do bicampeonato brasileiro, os atletas agora passam por testes físicos e treinam em dois períodos no CT

Arrascaeta está de volta ao Flamengo. Após ganhar um dia extra de férias por causa da dificuldade de encontrar voos do Uruguai para o Rio, o meia se reapresentou ao técnico Rogério Ceni nesta terça-feira, no Ninho do Urubu. Assim, o elenco está completo e à disposição do treinador para a sequência da temporada 2021.

O Flamengo conquistou o bicampeonato brasileiro em 25 de fevereiro, com as principais peças do elenco ganhando um período de descanso na sequência, sendo que a reapresentação havia sido marcada para a última segunda-feira. Agora, então, os atletas passam por testes físicos e treinam em dois períodos no CT para que possam atuar em breve.

Nesse período, o time vinha sendo dirigido por Maurício Souza, técnico do sub-20 do Flamengo. Um cenário que vai mudar na sexta-feira, quando a equipe enfrentará o Resende, às 21 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Nesse compromisso, Rogério Ceni estará de volta ao banco de reservas. Mas o time novamente deverá ser composto basicamente por jovens das divisões de base. A tendência, porém, é que a equipe ganhe dois reforços, o goleiro Hugo Souza e o atacante Vitinho, que retornaram antes, na comparação aos demais, do período de férias.

Derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense no último domingo, o Flamengo ocupa o terceiro lugar no Campeonato Carioca com seis pontos somados em três jogos. O primeiro compromisso decisivo da equipe na temporada será em 11 de abril, quando enfrentará o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. O local do confronto ainda não foi definido pela CBF.

Estadão conteúdo