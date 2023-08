Argentinos racistas são presos em flagrante no jogo entre São Paulo e San Lorenzo

O jogo entre São Paulo e San Lorenzo foi válido pelas oitavas de final da Sul-Americana, e terminou com classificação do time brasileiro

A noite de ontem (10), que já não era muito boa para os torcedores do San Lorenzo, acabou ainda pior para dois argentinos. Além da equipe ser eliminada nas oitavas de final da Sul-Americana após perder por 2 a 0 para o São Paulo, dois foram presos em flagrante por praticarem atos racistas no Morumbi, estádio do tricolor paulista.

Um dos torcedores foi detido ainda durante a partida, na arquibancada, ao fazer gestos de macaco para brasileiros. Além dos gestos, o homem ainda arremessou uma banana, que atingiu uma criança. O criminoso foi identificado e autuado em flagrante por racismo.

Já o outro estava no camarote destinado a diretores e convidados do San Lorenzo, e após a derrota de seu time, também fez gestos de macaco.

Ambas as prisões foram feitas em flagrante, com base em filmagens de celular e nos depoimentos das vítimas. De acordo com o delegado, “as imagens acabam falando por si só”.

Os homens receberam assistência de representantes do consulado da Argentina, e foram conduzidos para um centro de detenção provisória. Como o crime de racismo não é passível de pagamento de fiança, eles ficarão presos e à disposição da Justiça.