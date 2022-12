Argentina se prepara para receber Messi e seus outros heróis campeões do mundo

Milhões de pessoas correram para as ruas de Buenos Aires e demais cidades argentinas para celebrar o terceiro título mundial do país

O craque Lionel Messi e seus companheiros partiram com o troféu da Copa do Mundo rumo à Argentina, onde milhões de compatriotas entusiasmados os aguardam para recebê-los como heróis.

O avião com a delegação argentina deve chegar ao aeroporto de Buenos Aires “por volta das 2h00 de terça-feira (20)”, informou o canal TyC Sports. As comemorações ainda não foram programadas oficialmente.

Assim que terminou a disputa de pênaltis, em que a Argentina venceu a França (4 a 2) após os 90 minutos (2 a 2) e a prorrogação (3 a 3), milhões de pessoas correram para as ruas de Buenos Aires e demais cidades argentinas para celebrar o terceiro título mundial deste país apaixonado pelo futebol.

Messi coroou assim sua brilhante carreira com o único troféu que lhe faltava.

“Começa hoje (domingo) e não termina amanhã (segunda-feira) porque amanhã eles chegam. Vamos continuar mais um pouco. Planejamos recebê-los no aeroporto de Ezeiza e depois faremos uma caravana por onde passarem”, garantiu à AFP Verónica Silva, professora de 44 anos.

“É um bom time, que nos representou muito bem. O momento maior de comemoração será quando chegarem. Agora estamos esperando, com certeza eles também”, disseram as amigas Rosa Rodríguez (63), faxineira, e Adriana Núñez (57), costureira.

Partida lendária

Em um confronto lendário, Messi abriu o placar (23′, de pênalti) e Ángel Di María (36′) logo ampliou uma vantagem que parecia segura.

Quando o troféu parecia garantido para Messi, de 35 anos e em sua última chance de conquistá-lo, depois de ter sido finalista em 2014, dois gols de Kylian Mbappé (80′ de pênalti e 81′) determinaram o 2-2 no tempo regulamentar.

A partida foi para a prorrogação e Messi voltou a marcar (109′), um gol que deixou a Argentina mais perto do título. Mas Mbappé reapareceu, respondendo com mais um gol de pênalti no final.

O jovem francês, que completa 24 anos na terça-feira, protagonizou o segundo “hat-trick” da história das finais da Copas do Mundo, depois do inglês Geoff Hurst em 1966 contra à Alemanha (4-2).

Os Bleus devem desembarcar na França nesta segunda-feira, às 18h00.

O que mais posso pedir?

Quis o destino que este confronto de gerações entre o rei dos últimos anos (Messi) e aquele que parece ser o seu sucessor (Mbappé) ocorresse no Catar, país que os uniu como companheiros após a compra do Paris Saint Germain, onde ambos jogam atualmente.

Messi, que agora está muito bem posicionado para continuar fazendo história como candidato a sua oitava Bola de Ouro, garantiu que ainda quer jogar mais algumas partidas com a seleção argentina.

“O que vai acontecer depois disso?”, perguntou-se Messi na zona mista. “Obviamente queria encerrar minha carreira com isso, não posso mais pedir mais nada”, disse.

Messi destacou o quanto lutou na carreira e que a Copa veio “quase no final”, em seu quinto Mundial.

“Mas por outro lado, adoro futebol, adoro o que faço (…) E obviamente quero continuar a viver mais alguns jogos sendo campeão do mundo”, afirmou.

Após a final, os jogadores desfilaram de ônibus pelos arredores do estádio Lusail.

Se toda a Argentina estava em êxtase, a cidade de Rosario não tinha palavras para descrever a emoção de seus dois filhos prediletos: Lionel Messi e Ángel Di María.

“Se Messi e Di María vierem a Rosario para comemorar, ficaremos felizes, mas eles têm o direito de fazer o que quiserem. Não nos devem nada”, comentou Micaela Lourdes, 20 anos, que assistiu ao jogo com a mãe.

O novo título da seleção argentina soma-se aos conquistados em 1978 e 1986, após 36 anos, com duas finais perdidas pelo caminho (1990 e 2014).

A França, por sua vez, disputou a quarta final nas últimas sete edições, mas segue com dois títulos (1998 e 2018) com duas finais perdidas (2006 e 2022).

Vestido com uma túnica preta, típica do mundo árabe, Messi ergueu a taça, fazendo explodir de alegria o majestoso estádio do Catar, onde boa parte dos 88.966 torcedores torceu para que ele conquistasse seu primeiro título mundial.

Sua esposa Antonella Roccuzzo e seus filhos Thiago, Mateo e Ciro se juntaram a ele na comemoração no gramado. O início dos festejos sem prazo para acabar.

