Arena Gamer vai reunir praticantes de eSports na EXPO CIEE Virtual

Fãs de eSports e gamers de Freefire, Just Dance Now e League of Legends têm um motivo a mais para participar da primeira edição da EXPO CIEE Virtual. Além das tradicionais vagas de estágio e aprendizagem, palestras sobre temas ligados ao universo jovem e dicas para quem está em busca da primeira oportunidade profissional, o maior evento estudantil da América Latina será palco de um torneio de eSports.

Para participar, é preciso ter no mínimo 14 anos de idade. Segundo o regulamento, o participante também deve optar entre um dos jogos acima, não sendo permitida disputa em mais de um game diferente. Haverá premiação para os vencedores e as finais serão narradas ao vivo. Inscrições podem ser feitas no link.

“A Arena Gamer BB é, sem dúvida, uma das grandes atrações da EXPO CIEE Virtual. Já sabíamos que os eSports vieram para ficar e, neste contexto de pandemia, com o isolamento social, houve um crescimento significativo de praticantes desse esporte. Esperamos reuni-los em nosso evento. É uma ótima oportunidade para fazer novos amigos, se divertir e conhecer games diferentes”, analisa o supervisor de Feiras do CIEE, Alexandre Altenfelder.

A EXPO CIEE Virtual será realizada entre 9 e 13 de novembro, com estantes online funcionando 24h por dia. O evento conta com a participação de mais de 100 parceiros, entre instituições de ensino, secretarias Estaduais de Educação e empresas ligadas ao entretenimento jovem. A feira é totalmente gratuita e as inscrições podem ser feitas no site oficial da EXPO CIEE.

Entre os patrocinadores da Feira estão Bradesco, Anhanguera, Google, Anhembi Morumbi, FMU, Laureate Brasil, Curso Objetivo, UNIP, Cruzeiro do Sul Educacional, UNISA, Universidade São Judas, IBMEC, Estácio e Banco do Brasil.

Sobre a EXPO CIEE

Realizada há 23 anos em São Paulo, a Expo CIEE ocorre, atualmente, além da capital paulista, em São José dos Campos, Sorocaba, Goiânia e Fortaleza. O evento é organizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, que desde 2017 vem reestruturando suas operações e implementando novos recursos para melhor atender empresas, instituições de ensino e jovens.

Mais informações em expociee.com.br