Após velório de Pelé, Santos tenta recuperar gramado da Vila para estreia

O Santos começa a se preocupar com o estado do campo para a estreia no Campeonato Paulista contra o Mirassol, dia 14.

Lucas Musetti Perazolli Após a estrutura montada no gramado da Vila Belmiro para o velório de Pelé, o Santos começa a se preocupar com o estado do campo para a estreia no Campeonato Paulista contra o Mirassol, dia 14. Duas plataformas foram montadas no campo para a disponibilização de duas tendas: uma para a família, com o caixão de Pelé, e outra para autoridades. Essas estruturas “queimaram” partes do gramado da Vila, que já havia sido reformado para 2023. O Santos entende que, como a grama é nova, pode fazer a troca das partes mais prejudicadas a tempo da estreia no Paulistão. O Peixe cogitou estrear em São Paulo, mas o Canindé será utilizado pela Portuguesa na data. Santos e Lusa firmaram parceria pelo estádio na capital paulista. Mesmo fora das condições ideais, o gramado da Vila deve ser o palco da estreia no Paulista e também da primeira partida do técnico Odair Hellmann. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE CURIOSIDADE A estrutura para o velório começou a ser montada no dia 23 de dezembro, quando a família avisou o Santos que a situação de Pelé era muito grave. Vítima de câncer no cólon, o Rei só faleceu dia 29.