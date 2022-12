Após ter casa assaltada em Londres, Sterling volta à seleção inglesa no Catar

O jogador de 27 anos deixou o grupo no domingo, antes do jogo das oitavas de final, em que os ingleses venceram Senegal por 3 a 0

Depois de viajar para a Inglaterra para dar apoio a sua família após um assalto a sua mansão no sul de Londres, o atacante inglês Raheem Sterling voltará à seleção no Catar nesta sexta-feira, um dia antes do jogo das quartas de final contra a França, anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta quinta-feira.

O jogador de 27 anos deixou o grupo no domingo, antes do jogo das oitavas de final, em que os ingleses venceram Senegal por 3 a 0.

Relatos da imprensa inglesa afirmaram que a família do atacante do Chelsea estava presente quando homens armados invadiram sua residência em Surrey.

Mas a polícia local especificou em um comunicado que o assalto foi constatado só quando os ladrões saíram e que ninguém foi ameaçado.

Jogador que mais vezes foi convocado entre os 26 atletas do elenco, com 81 jogos (20 gols, 27 assistências), Sterling poderá ser escalado, mas é pouco provável que jogue depois de quatro dias sem treinar com o grupo comandado pelo técnico Gareth Southgate.

