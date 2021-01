Após Réveillon, dez jogadores do Fortaleza testam positivo para Covid-19

PUBLICIDADE

Dez jogadores do Fortaleza foram diagnosticados com o novo coronavírus e devem virar desfalque para, ao menos, as duas próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro -contra Sport, nesta quarta-feira (6), e Grêmio, no sábado (9). O clube não divulgou os nomes dos atletas.

A primeira testagem do ano foi realizada no sábado (2), após dois dias de recesso para as festas de Réveillon. Segundo nota oficial divulgada pelo Fortaleza, houve confirmação com contraprova em todos os casos. “Os atletas se apresentam, em sua maioria, sem sintomas e alguns com sintomas gripais leves”, afirmou em comunicado.

Todos os jogadores seguem protocolo de isolamento assistidos pelos médicos do clube, avaliação por infectologista e exames complementares para completa recuperação e retorno seguro às atividades.

O Fortaleza destacou ainda que 21 jogadores seguem à disposição da comissão técnica para os próximos jogos.

A expectativa é que o grupo infectado pelo coronavírus esteja apto a integrar a equipe do técnico Marcelo Chamusca no jogo do dia 17, contra o Internacional, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As informações são da Folhapress