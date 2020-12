Após renovar com Lakers, LeBron vê chances de jogar com seu filho na NBA aumentar

PUBLICIDADE

O astro LeBron James acertou na semana passada a sua renovação de contrato com o Los Angeles Lakers por mais dois anos. Com o acerto de US$ 85 milhões (R$ 445 milhões na cotação atual), o quatro vezes campeão da NBA permanecerá na equipe da Califórnia pelo menos até o final da temporada 2022/2023. Isso faz com que suas chances de jogar na liga com seu filho Bronny James aumentem.

Em uma videoconferência com jornalistas na noite de segunda-feira, LeBron James revelou que a melhor parte do novo contrato não é o dinheiro ou o fato de ter a garantia de que vai estar na NBA por pelo menos 20 temporadas. O que o motiva ainda mais é a possibilidade de ser agente livre no ano em que seu filho pode ter a chance de se inscrever no Draft.

“A melhor coisa disso é que o ano em que serei um agente livre (2023) será no mesmo ano em que meu filho mais velho vai se formar no ensino médio. Por isso terei algumas opções para ver, para mim pessoalmente, o que quero fazer adiante, estar perto da minha família, estar mais perto do meu filho ou continuar a jogar este jogo que amo com muita saúde e ótimo humor”, afirmou LeBron.

Há algumas condições para que Bronny James, hoje com 16 anos, consiga entrar na NBA em 2023. Mas seu pai nunca escondeu que um de seus sonhos no basquete é poder atuar com o filho, contra ou no mesmo time, na maior liga do mundo. LeBron, que terá 38 anos quando o contrato com os Lakers expirar, não quis especular por quanto tempo mais ele jogará além da temporada de 2022/2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu não olho para o futuro assim tão longe. Apenas dou o máximo que posso no momento e vejo o que acontece. Fui abençoado por fazer parte de treinamentos de pré-temporada por 18 anos consecutivos. E nunca vou pensar que isso foi algo que caiu do céu”, disse.

Para agora, LeBron está pensando na temporada que começará no próximo dia 22. O astro dos Lakers não gstou muito disso, pois não poderá mais passar o Natal com sua família. “Para ser totalmente honesto, eu não esperava (essa data de início) já que as primeiras conversas que estavam acontecendo, eu estava ouvindo que seria algo em meados de janeiro e o campo de treinamento iria começar depois do Natal. Teríamos a oportunidade de passar o Natal com nossas famílias. Então, eu já tinha planejado férias com minha família, o que obviamente não pude fazer desde que estou na liga. Então, tive que alterar muitas coisas quando ouvi o dia 22 de dezembro para começar e com o campo de treinamento começando obviamente esta semana”.

Estadão Conteúdo