Após nova derrota, capitão do Cruzeiro faz alerta: ‘Temos de lutar e ganhar’

Brock falou da responsabilidade que o time precisa ter para os jogos que ainda faltam até o término da competição

A queda de produção do Cruzeiro após a conquista antecipada do Brasileiro da Série B voltou a ser o maior problema do time mineiro na derrota desta sexta-feira para o Vila Nova por 1 a 0. Preocupado em “acordar” o time para as rodadas finais da competição, Eduardo Brock falou que o resultado negativo deixa lições.

“O Vila Nova hoje jogou a vida no campeonato. Nós, por muitos momentos, conseguimos impor a nossa ideia de colocar a equipe adversária em seu campo. Mas com o apoio da torcida, eles tiveram transições muito forte e permitimos isso. É algo que temos de melhorar”,disse o zagueiro que foi o capitão do time no duelo.

Brock falou da responsabilidade que o time precisa ter para os jogos que ainda faltam até o término da competição. “Por mais que tenhamos conquistado tudo, precisamos jogar, lutar e ganhar. A próxima partida vai ser no Mineirão, com a presença do nosso torcedor. Temos que ser a equipe do Cruzeiro da Série B que luta”, comentou o atleta.

O Cruzeiro teve pela primeira vez na competição uma sequência de duas derrotas seguidas. Essa marca negativa incomodou Martin Varini, auxiliar que dirigiu o time contra o Vila Nova.

“Ficamos muito bravos por não conseguir a vitória e vamos trabalhar muito forte para voltar a vencer no próximo jogo. Depois de alcançar os objetivos que conquistamos, tá custando um pouco ter essa energia que o time apresentou durante o campeonato”, comentou o uruguaio que fez um alerta a seus comandados.

“É importante fechar o ano com bons resultados. Esses jogos estão servindo também como oportunidades. Estamos também olhando para o futuro”, completou.

O Cruzeiro se reapresenta neste domingo e já começa a preparação para a próxima rodada da Série B. O time volta a campo na terça-feira para enfrentar o Guarani, em Belo Horizonte.

Estadão Conteúdo