Após elogios de Abel, Ramires e Palmeiras rescindem contrato ‘em comum acordo’

PUBLICIDADE

O Palmeiras surpreendeu e anunciou no fim da tarde desta sexta-feira que rescindiu, em comum acordo, o contrato de Ramires, que tinha validade até 2023. Curiosamente, o jogador vinha sendo elogiado pelo técnico Abel Ferreira, que disse após a vitória sobre o Delfín, no Equador, que o “patinho feio iria virar cisne”.

Ramires foi contratado em julho de 2019 pelo então diretor de futebol Alexandre Mattos. O jogador, que tem duas Copas do Mundo no currículo, chegou do futebol chinês machucado e demorou para estrear pelo Palmeiras. Desde então, ele nunca conseguiu repetir as boas atuações da época de Cruzeiro e Chelsea, especialmente, e vinha recebendo muitas críticas da torcida.

Os torcedores ficaram revoltados principalmente depois que o jogador foi flagrado há duas semanas em uma festa sem máscara, ação que desrespeita o protocolo interno do clube de prevenção ao novo coronavírus, dias antes de o clube sofrer um surto de covid-19 que atingiu quase todo o elenco. Na ocasião, a diretoria puniu o meio-campista com uma multa, mas ele não chegou a ser afastado.

Com vários desfalques, entre lesões e casos de coronavírus, Ramires passou a ganhar mais oportunidades e foi titular nos últimos três jogos ao lado de Patrick de Paula. Contra o Delfín, na última quarta-feira, ele marcou um gol contra no triunfo por 3 a 1 em Quito, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, mas ganhou muitos elogios do treinador português.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Conhecem a história do patinho feio que virou cisne? Hoje para mim houve um trabalho coletivo muito grande, mas teve um jogador-chave, que fez um trabalho de formiguinha, que ninguém vê e que tem um importância para mim enquanto jogador. O Ramires fez um jogo absolutamente extraordinário, de posicionamento, de comprometimento com os centrais”, avaliou Abel. “Pra mim hoje, Ramires foi o nosso patinho feio, que vai virar cisne.”

Ramires, de 33 anos, conquistou o título do Campeonato Paulista em 2020, disputou 45 jogos e marcou um gol em sua passagem frustrante de pouco mais de um ano pelo time alviverde.