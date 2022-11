Após derrotar Alemanha na estreia, Japão tenta classificação antecipada diante da Costa Rica

Se conseguir ao menos um empate contra a Costa Rica e a Alemanha perder para a Espanha, o Japão garante a vaga nas oitavas e elimina os tetracampeões mundiais

Após a vitória histórica, de virada, sobre a Alemanha, na estreia da Copa do Mundo, o Japão enfrenta neste domingo (27), às 7h (de Brasília), a Costa Rica, que amargou uma goleada de 7 a 0 na primeira rodada.

Com o resultado surpreendente, a seleção japonesa agora sonha com a classificação para as oitavas de final, mesmo em um grupo com duas seleções que começaram a competição entre as favoritas ao título.

Ao fim da primeira rodada, o Grupo E é liderado pela Espanha (3 pontos e 7 de saldo), tem Japão em segundo (3 pontos e 1 de saldo), Alemanha em terceiro (0 ponto e -1 de saldo) e Costa Rica na lanterna (0 ponto e -7 de saldo).

Se conseguir ao menos um empate contra a Costa Rica e a Alemanha perder para a Espanha, o Japão garante a vaga nas oitavas e elimina os tetracampeões mundiais.

Isso porque, com esse cenário, Espanha e Japão chegariam aos 6 e 4 pontos, respectivamente, e a Alemanha seguiria zerada, com apenas três pontos restantes em disputa.

A partida será transmitida pela TV aberta e fechada, por streaming e pelas rádios. A Globo transmitirá o embate de potências europeias com exclusividade na TV aberta. Na TV fechada, os direitos de transmissão são do SporTV. Além da TV, outra forma de assistir ao duelo é pelo Globoplay, plataforma de streaming da Globo. Para acompanhar a transmissão da TV aberta, o acesso é gratuito.

Estádio: Ahmed bin Ali, em Al Rayyan (Qatar)

Horário: 7h (de Brasília) deste domingo (27)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+