Após classificação do Flamengo, Gabigol provoca o Atlético-MG

Após uma derrota por 2×1 fora de casa, o Flamengo se impôs no Maracanã e, com dois gols de Arrascaeta, garantiu a classificação

Depois de perder o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil por 2×1 para o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, Gabigol mandou o recado. “Lá eles vão conhecer o que é inferno”, se referindo ao clima no Maracanã.

A torcida acatou a ideia e lotou o estádio, 68.747 presentes, segundo maior público do Brasil no ano. Cm o apoio de seus torcedores, Arrascaeta abriu o placar no final do primeiro tempo, acabando com a vantagem que o Galo conquistou no jogo de ida. Esse resultado levava a decisão para os pênaltis.

Mas na segunda etapa, o uruguaio voltou a aparecer bem e, de cabeça, fez mais um, para fazer o ‘inferno’ ferver de vez. A equipe mineira não conseguiu diminuir o placar, que terminou 2×0 e deu a classificação direta ao Flamengo.

Na comemoração, Gabigol voltou a provocar os adversários segurando um cartaz sobre o ‘inferno’. “Eu avisei. Obrigado Nação pelo apoio. Como é bom ser Flamengo, o Rio de Janeiro irá amanhecer rubro-negro!”, escreveu o atacante.

O perfil oficial da equipe carioca também provocou o Atlético Mineiro por meio de uma “nota oficial” com a mensagem “Hoje eu só vou dormir amanhã”. Nas últimas semanas, a equipe mineira divulgou notas com reclamações após as partidas.

O próximo adversário na Copa do Brasil será decidido através de sorteio, a ser realizado na próxima terça-feira (19), às 13h30.