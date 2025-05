Ancelotti deixa Neymar de fora em convocação para Eliminatórias

Em um clima de renovação e expectativa, Carlo Ancelotti é oficialmente apresentado como técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. O evento marca o início de uma nova fase no comando da equipe nacional e contará com a divulgação da primeira lista de convocados sob o comando do experiente treinador italiano.

Ancelotti desembarcou no Brasil no último domingo, sendo recepcionado com entusiasmo por torcedores e pela nova diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Aos 65 anos e multicampeão por clubes como Milan, Real Madrid e Chelsea, o técnico assume o desafio de liderar o Brasil nas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Atualmente, a Seleção ocupa a quarta colocação na tabela, com 21 pontos — dez a menos que a líder Argentina. A missão de Ancelotti é clara: garantir a classificação com solidez e resgatar a confiança de uma torcida acostumada a vitórias e protagonismo.

Além da convocação, a apresentação servirá como uma oportunidade para o treinador expor sua visão de trabalho e alinhar expectativas com a torcida brasileira. Conhecido pelo estilo pragmático e pela habilidade de gerenciar vestiários estrelados, Ancelotti terá pouco tempo para se adaptar: sua estreia está marcada para o dia 5 de junho, contra o Equador, fora de casa. Cinco dias depois, o Brasil encara o Paraguai, em São Paulo, na Neo Química Arena.

Outro tema que começa a ganhar atenção é a Copa do Mundo de 2026. A FIFA estuda implementar preços dinâmicos para os ingressos do torneio, o que pode impactar diretamente os torcedores que planejam acompanhar os jogos no Canadá, México e Estados Unidos.

A convocação anunciada nesta tarde já dá pistas sobre a filosofia de Ancelotti, que mescla nomes experientes e jovens promessas. Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille)

Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas:

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes:

Antony (Betis)

Estêvão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Vini Júnior (Real Madrid)

Com essa primeira lista, Ancelotti dá início à sua trajetória na Seleção com a missão de recolocar o Brasil entre os protagonistas do futebol mundial. A torcida, por sua vez, aguarda ansiosa os próximos passos — e os primeiros resultados — dessa nova era.