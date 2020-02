Ana Marcela Cunha é eleita a melhor atleta da maratona aquática do mundo de 2019

PUBLICIDADE 

Pela sexta vez em dez anos, a brasileira Ana Marcela Cunha foi eleita a melhor atleta do mundo da maratona aquática no ano de 2019. Uma das apostas do País nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, a nadadora conquistou duas medalhas de ouro no Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul, no ano passado, entre outras conquistas de peso.

Ana Marcela foi informada da nova conquista na manhã desta sexta-feira, por e-mail enviada pela Federação Internacional de Natação (Fina), assinado pelo presidente da entidade, Julio Maglione. “Por esta correspondência, temos o prazer de lhe informar que você foi escolhida como a MELHOR ATLETA DO ANO de 2019 na MARATONA AQUÁTICA”, diz o ofício. “Parabéns por sua incrível performance!”

A premiação, contudo, não tem data para acontecer. No mesmo e-mail, a Fina lamenta que o seu prêmio anual não foi realizado no fim de 2019, como geralmente acontece. “Estamos considerando novas possibilidades. Vamos manter você informada.”

Aos 27 anos, Ana Marcela é uma das principais referências da maratona aquática no mundo. Em 2019, ela obteve seguidas conquistas, com destaque para os títulos mundiais nas provas de 5km e 25km – nesta distância, se sagrou tetracampeã mundial.

Com estes resultados, chegou ao número de 11 pódios em Mundiais, se isolando como a mulher como o maior número de medalhas na história da competição. No total, são cinco ouros, duas pratas e quatro bronzes.

No Mundial, ela ainda conquistou a vaga para disputar a prova dos 10km nos Jogos de Tóquio, neste ano. Ainda em 2019, foi campeã nos 10km nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Faturou o ouro nos Jogos Mundiais Militares e conquistou cinco etapas do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas. De quebra, foi eleita para entrar no Hall da Fama internacional da maratona aquática.

Estadão Conteúdo