América-MG atropela Colo-Colo (5-1) e vai às oitavas da Sul-Americana

O Coelho reagiu e reverteu a desvantagem no playoff (havia perdido por 2 a 1 em Santiago na semana passada) com dois gols

O América-MG goleou o chileno Colo-Colo por 5 a 1 nesta terça-feira (18) em Belo Horizonte e se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023, onde fará um duelo brasileiro contra o Red Bull Bragantino.

O Coelho reagiu e reverteu a desvantagem no playoff (havia perdido por 2 a 1 em Santiago na semana passada) com dois gols do ponta-esquerda Matheusinho (6′ e 25′) e do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani (21′ e 85′) e um gol contra de Alan Saldivia nos acréscimos (90+4′), em partida disputada na Arena Independência.

O time comandado pelo técnico Vagner Mancini, atualmente lanterna do Brasileirão, dominou o atual campeão chileno, do treinador argentino Gustavo Quinteros, sem muito esforço.

O Colo-Colo descontou por meio do atacante Jordhy Thompson (62′) mas a reação parou aí.

Após o placar agregado de 6 a 3, o América-MG brigará em agosto pela vaga nas quartas de final contra o Red Bull Bragantino, que se classificou diretamente para as oitavas de final como líder do Grupo C da Sul-Americana.

— Ficha técnica:

Local: Arena Independência (Belo Horizonte)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Gols:

América-MG: Matheusinho (6′ e 25′), Mastriani (21′ e 85′), Saldivia (90+4′ contra)

Colo-Colo: Thompson (62)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cartões amarelos:

Colo-Colo: Pavez (74′)

Escalações:

América-MG: Mateus Pasinato – Éder, Rodriguinho, Júlio, Nicolas (Marlon 77′) – Lucas Kal, Breno (Emmanuel Martínez 66′), Alê (cap) (Iago Maidana 86′) – Matheusinho (Everaldo 66′), Mastriani, Rodrigo Varanda (Benítez 66′). Técnico: Vagner Mancini.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Colo-Colo: Fernando De Paul – Erick Wiemberg (Jordhy Thompson 46′), Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, César Fuentes (Fabián Castillo 77′), Agustín Bouzat – Leonardo Gil, Esteban Pavez (cap.) – Carlos Palacios, Damián Pizzaro. Técnico: Gustavo Quinteros.

© Agence France-Presse