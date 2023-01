Al-Attiyah supera Carlos Sainz e vence segunda etapa do Rali Dakar

Príncipe catari, Al-Attiyah deixou a coroa de lado para brilhar atrás de uma direção

Príncipe catari, Al-Attiyah deixou a coroa de lado para brilhar atrás de uma direção. Com a sua Toyota, venceu a segunda etapa do Rally Dakar nesta segunda-feira, superando Carlos Sainz, que havia conquistado a primeira bateria no domingo. Ele completou os mais de 600 km da prova, que sai de Sea Camp e termina em Alula, em 5h00min26s.

Al-Attiyah teve como seu co-piloto Mathieu Baumel. Juntos, os campeões do ano passado ficaram à frente de Erik van Loon, segundo colocado, que passou a linha de chegada apenas 14 segundos depois do vencedor. Carlos Sainz ficou com o terceiro lugar, com o tempo de 5min15.

O lado negativo do dia ficou por conta de Sébastien Loeb, que havia ficado em segundo na corrida inicial. Ele sofreu três furos no pneu e não ficou nem entre os dez primeiros colocados. O tempo de prova foi de 6h27min05.

“Nenhum prazer em guiar hoje (segunda-feira). Foi um dia muito ruim com muitas pedras. Tivemos de andar lentamente e tentar evitar mais furos. Foi a única meta desta especial e, mesmo assim, ainda tivemos três furos”, disse Loeb.

Com o terceiro lugar na segunda etapa, Carlos Sainz continua na liderança com o tempo de 8h34min26, na frente de Al-Attiyah, com 8h36min38. O terceiro é Sarradori, com quase 25 minutos atrás do líder.

A terceira etapa do Rali Dakar acontecerá nesta terça-feira. Os pilotos partirão de Alula até Haíl. São 668 km de percurso no total.

Estadão Conteúdo