“Águas do Cerrado”: desafio em águas abertas agita Brasília em maio

O cenário esportivo de Brasília está prestes a receber um grande impulso com a realização do evento de natação em águas abertas “Águas do Cerrado”. Organizado por renomados professores da capital, Anderson Santana, Jardel Lopes e Sued Awad, a competição está confirmada para o dia 26 de maio, nas águas do Clube Caalex, localizado no Setor de Clubes Norte – promete ser um marco para a natação em águas abertas na região.

O “Águas do Cerrado” é uma prova aberta a nadadores de todas as idades, acima dos 9 anos. Os participantes poderão escolher entre distâncias variadas – 400m, 750m, 1,5km e até 3km – garantindo desafios adequados para cada idade e nível de habilidade e experiência. As competições começam às 7h com a prova de 3 km e continuam com diferentes distâncias ao longo da manhã, prometendo um domingo repleto de emoções.

“Essa competição foi criada a partir da nossa percepção de que Brasília carecia de mais eventos significativos de águas abertas que atendessem aos muitos atletas da região. Com menos de quatro eventos ao ano e uma comunidade aquática ativa, vimos uma oportunidade de explorar o vasto lago e o clima ideal da cidade, explica Sued, um dos organizadores, que estima receber mais de 200 atletas no evento. “Queremos proporcionar a melhor experiência esportiva aos participantes, com uma competição bem organizada e kits e premiações de qualidade”, completa.

Para assegurar a segurança dos nadadores, o “Águas do Cerrado” contará com o apoio de ambulâncias, Polícia Militar e Bombeiros, além de uma equipe aquática com stand-ups, caiaques e botes. Os cinco primeiros colocados de cada categoria, tanto masculina quanto feminina, receberão troféus. Todos os participantes serão agraciados com um kit contendo touca, camiseta e medalha em reconhecimento ao seu esforço. Adicionalmente, o evento reforça o compromisso com a conscientização ambiental, promovendo práticas de limpeza durante e após as provas.

O evento conta com apoio e envolvimento das empresas SuedSwim, escola de Natação de Brasília, e Chip Km Cronometragem, especializada em cronometragem de corridas, provas aquáticas e mountain bike.

Interessados em participar do “Águas do Cerrado” podem se inscrever através do portal Atletis, no link.