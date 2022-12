Adversária do Brasil nas quartas, Croácia tem campanha conturbada na Copa

Os europeus têm uma vitória e três empates até o momento, com cinco gols marcados e dois sofridos

A seleção brasileira segue na caminhada pelo hexa, e o próximo desafio na Copa do Mundo 2022 será contra a Croácia, na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), pelas quartas de final.



Em quatro jogos, os croatas ainda não perderam no Qatar. Os europeus têm uma vitória e três empates até o momento, com cinco gols marcados e dois sofridos. Nas oitavas de final, depois de 1 a 1 com o Japão em 120 minutos (tempo regulamentar mais prorrogação), a seleção da Croácia garantiu a classificação nos pênaltis.



A seguir, relembre como foram os jogos da Croácia na Copa do Mundo do Qatar antes do duelo contra o Brasil: