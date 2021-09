Abdul-Jabbar se anima com chance de LeBron quebrar seu recorde de pontos na NBA

“Todos nós ganhamos quando um recorde é quebrado e se LeBron quebrar o meu, estarei lá para torcer por ele”

Maior pontuador da história da NBA com 38.387 pontos, Kareem Abdul-Jabbar está “próximo” de perder o seu posto para o astro LeBron James. No entanto, ele deixou claro que isso não será um problema, muito pelo contrário. “Estou animado para ver isso acontecer. Não vejo os números como realizações pessoais, mas sim como realizações humanas”, iniciou um dos maiores jogadores de todos os tempos da liga.

“Se uma pessoa pode fazer algo que nunca foi feito, isso significa que todos nós temos uma chance de fazê-lo. É uma fonte de esperança e inspiração… Todos nós ganhamos quando um recorde é quebrado e se LeBron quebrar o meu, estarei lá para torcer por ele”, prosseguiu.

O astro do Los Angeles Lakers entra na próxima temporada da liga com 3.020 pontos atrás de Kareem. Com sua marca de pontuação atual, LeBron, de 36 anos, está a cerca de duas temporadas saudáveis de assumir o primeiro lugar do ranking, algo bem possível de acontecer, se levarmos em conta a sua condição física atual.

Além deste tema, Abdul-Jabbar ainda falou sobre os salários pagos atualmente para os atletas, que são muito diferentes da sua época. Não existem informações oficiais sobre o quanto Kareem ganhou ao longo de sua carreira, mas seus maiores vencimentos eram próximos ao mínimo de veterano pago hoje em dia Mesmo com essa diferença econômica gigantesca, mostrou, mais uma vez, uma atitude louvável e não mostrou qualquer incômodo com a diferença.

“Cada geração de atletas sente que nasceu muito cedo para colher os benefícios que têm a geração atual. Claro, esta geração de jogadores da NBA é a mais capacitada em termos de guiar suas próprias carreiras, sendo pagos e tendo a liberdade de falar. Mas sempre pode ser melhor e, daqui a alguns anos, um jornalista fará uma pergunta semelhante aos veteranos LeBron, Steph (Stephen Curry), e eles dirão que a nova geração está melhor do que eles. E eles estarão certos”, completou.

Em sua brilhante carreira dentro de quadra como pivô, Abdul-Jabbar ganhou seis títulos e seis prêmios de MVP, além de ter sido nomeado 19 vezes para o All-Star Game, atuando por Milwaukee Bucks e Lakers.

