65ª edição dos Jogos Escolares do Distrito Federal começa nesta quinta (22)

A Secretaria de Educação (SEEDF) realiza, nesta quinta-feira (22), a partir das 14h, a cerimônia de abertura da 65ª edição dos Jogos Escolares do Distrito Federal (JEDF) 2025. A solenidade será no ginásio da Escola Parque Anísio Teixeira de Ceilândia, com a presença de autoridades, estudantes e representantes da comunidade escolar.

Os jogos são fruto de uma parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) e marcam mais uma etapa na história esportiva e educacional da capital federal. Com o tema “Esporte, Educação e Cultura de Paz”, a abertura oficial incluirá apresentações culturais, espetáculo audiovisual, juramento dos atletas e o acendimento da pira olímpica.

“Mais do que uma competição, os Jogos Escolares são uma verdadeira celebração do esporte, da saúde e da formação cidadã. E, dentro dessa celebração, fazemos questão de ressaltar um valor inegociável: o fair play [jogo limpo]”, afirmou a subsecretária de Educação Básica da SEEDF, Iêdes Braga.

Para ela, o espírito esportivo é o que dá sentido ao evento, promovendo valores fundamentais na formação dos estudantes. “O fair play é a essência do esporte. É a manifestação do respeito mútuo, da ética e da integridade em cada jogada, em cada disputa. Ele nos ensina que a vitória é mais significativa quando conquistada com lealdade e que a derrota pode ser uma oportunidade de aprendizado quando encarada com dignidade”, completou.

Novas modalidades

Ano passado, o triatlo passou a fazer parte das disputas dos Jogos Escolares | Foto: Jotta Casttro/SEEDF

Os JEDS 2025 contam com quatro modalidades coletivas: basquete, handebol, futsal e voleibol e 18 individuais. Um dos destaques desta edição é a inclusão das competições de esgrima e de águas abertas, ampliando as possibilidades de participação dos estudantes-atletas. A ampliação do calendário esportivo segue uma linha de evolução contínua. Em 2023, foi inserido o tiro com arco; já em 2024, o triatlo passou a fazer parte das disputas.

A implementação de novas modalidades acompanha os regulamentos da etapa nacional dos Jogos Escolares e dos Jogos da Juventude, garantindo alinhamento com as diretrizes das competições em nível nacional.

“No ano de 2025, reafirmamos nosso compromisso com o esporte educacional como uma ferramenta transformadora na vida dos jovens da rede pública e privada”, destacou o gerente de Desportos da SEEDF, Ricardo Costa. “Essa inclusão de novas modalidades reforça nosso compromisso com a inovação e a diversidade esportiva dentro do ambiente escolar”, completou.

60 anos de história

Realizada pela primeira vez em 1961, ainda como Jogos Colegiais de Brasília, a competição vem se consolidando como uma política pública educacional que promove o intercâmbio social entre estudantes, revela novos talentos esportivos e fortalece valores como o respeito, o espírito esportivo e o trabalho em equipe.

Ao longo de seis décadas, os JEDF evoluíram de uma competição com 400 participantes em sua primeira edição para mais de 20 mil estudantes na fase regional de 2024. Os vencedores desta edição terão a oportunidade de representar o Distrito Federal em competições nacionais, como os Jogos Escolares Brasileiros, Jogos da Juventude e as Paralimpíadas Escolares.

*Com informações da SEEDF