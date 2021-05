61º Campeonato de Xadrez está com as inscrições abertas

A Diretoria de Educação Física e Desporto Escolar realiza o 61º Campeonato de Xadrez que faz parte dos Jogos Escolares do Distrito Federal

Para além da concentração, a prática do xadrez favorece o desenvolvimento dos estudantes em um contexto de fortalecimento do raciocínio e da capacidade emocional. Para estimular esse jogo tão rico historicamente, a Diretoria de Educação Física e Desporto Escolar (Defide), realiza o 61º Campeonato de Xadrez, que faz parte dos Jogos Escolares do Distrito Federal. As atividades serão todas on-line, por meio da plataforma lichess.org. https://lichess.org/

As inscrições dos interessados ocorrem em duas etapas e devem ser feitas por meio das escolas. Primeiro, os estudantes preenchem um formulário manifestando o interesse em competir. Depois, as escolas devem enviar uma lista com os nomes e o termo de adesão que autoriza a participação no campeonato.

A intermediação da escola comprova a matrícula do interessado. Assim, fica garantido que apenas estudantes da educação básica, das redes pública e particular, disputem o torneio. O regulamento, o termo de adesão e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Defide.

A competição será realizada de acordo com as Leis da Federação Internacional de Xadrez (Fide), as mesmas utilizadas pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX)

O diretor da Defide, Marcelo Ottoline, pontua que essa é a segunda edição do torneio on-line e que a prática só tem a enriquecer a experiência educacional. “Ao promover o xadrez e possibilitar o acesso dos estudantes ao jogo, estamos abrindo novas possibilidades, tanto para eles, quanto para as escolas e os professores”, afirma.

“Esperamos que, utilizando as possibilidades do xadrez on-line, os estudantes possam vivenciar um espaço de interação e aprendizagem. Acreditamos que, promovendo esse momento da prática em um caráter tanto competitivo quanto recreativo, nossos estudantes tenham oportunidade de experimentar os conhecidos benefícios do xadrez, no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, raciocínio lógico, capacidade de concentração e competências atitudinais”, completa o diretor.

Já a premiação será por meio de certificado.

