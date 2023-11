Vitória na categoria Cozinha Internacional

A jornada do Coco Bambu começou com os fundadores Afrânio e Daniela Barreira. Afrânio, engenheiro civil por formação, operava uma pequena construtora e dois postos de serviços automotivos

O Coco Bambu, um ícone da culinária de frutos do mar e especialidades internacionais, recebeu o Top of Mind na categoria Cozinha Internacional. Com uma história que remonta a 1989, quando o primeiro restaurante da rede, o Dom Pastel, foi fundado em Fortaleza, o Coco Bambu cresceu a partir desse pequeno comércio e se tornou uma das maiores redes de restaurantes do Brasil.

A jornada do Coco Bambu começou com os fundadores Afrânio e Daniela Barreira. Afrânio, engenheiro civil por formação, operava uma pequena construtora e dois postos de serviços automotivos. No entanto, para realizar o sonho da esposa Daniela, eles viabilizaram o primeiro restaurante do casal, a pastelaria Dom Pastel, que começou com apenas 25 metros quadrados. A ideia foi um sucesso e, em apenas quatro anos, o negócio já estava se expandindo, o que levou Afrânio a se dedicar inteiramente aos restaurantes.

Em 2001, o casal inaugurou o Coco Bambu, que apostava em um cardápio diversificado com ampla seleção de proteínas, incluindo o camarão, que se tornou um dos itens mais populares da rede. Desde o início, o menu foi cuidadosamente elaborado por Daniela, que contribuiu com seu talento culinário para criar pratos únicos. Em 2005, o Coco Bambu expandiu para além do Ceará, com a abertura de uma unidade em Salvador. Quatro anos depois, em 2009, o restaurante desembarcou em Brasília.

O Coco Bambu tem cardápio diversificado, incluindo pratos e bebidas de alta qualidade, preparados com ingredientes frescos e sabor excepcional. Atualmente, é uma das maiores redes de restaurantes do Brasil, com presença em 18 estados e mais de 75 unidades, empregando mais de 8,5 mil funcionários no Brasil.

Cada unidade do Coco Bambu oferece um ambiente amplo, com decoração elegante, proporcionando aos clientes uma experiência sofisticada e acolhedora. A rede se orgulha de manter a qualidade, a hospitalidade e a deliciosa variedade de seu cardápio em todas as suas unidades.