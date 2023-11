SKY é líder em TV por assinatura via satélite no Brasil

Desde o início de suas operações, a SKY tem se destacado como uma pioneira no cenário de televisão por assinatura, introduzindo uma série de inovações

A SKY foi a vencedora do Top of Mind deste ano na categoria TV Por Assinatura. Maior operadora de TV por assinatura via satélite no Brasil desde sua inauguração, em 1996, a empresa tem entregado programação 100% digital para os assinantes em todo o território nacional. Hoje, atende a uma base de mais de 5,3 milhões de clientes, representando 28% de todos os assinantes de TV paga no País.

Desde o início de suas operações, a SKY tem se destacado como uma pioneira no cenário de televisão por assinatura, introduzindo uma série de inovações tecnológicas que transformaram a experiência de entretenimento. Algumas das ações incluem a introdução de transmissões de filmes em widescreen (tela retangular, de proporção 16:9), o uso de multicâmeras para a exibição de competições e espetáculos, o aprimoramento da experiência de TV com o recurso Enhanced Television (informações de tela adicionais aos programas e jogos), o lançamento pioneiro do primeiro DVR, o SKY+ e a oferta do primeiro serviço de vídeo on demand no País, o Cine SKY HD” Além disso, a SKY inovou com o lançamento do primeiro modelo de TV por assinatura pré-paga no mercado nacional.

Em fevereiro de 2017, a SKY alcançou mais um marco importante ao lançar o satélite SKY B1, que tem capacidade para operar com até 60 transponders de 36 MHz em banda Ku. Esse lançamento representa um compromisso contínuo com a expansão da variedade de canais oferecidos pela empresa, antecipando-se às tendências de mercado e investindo constantemente em tecnologia e infraestrutura de ponta.

A SKY continua a ser a referência em televisão por assinatura via satélite no Brasil, proporcionando entretenimento de qualidade e tecnologia de ponta para milhões de lares. Sua história de inovação e compromisso com a excelência a torna uma força líder no setor de entretenimento por assinatura.