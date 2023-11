Primeiro hotel da Capital é o mais lembrado pelo público

Projetado pelo gênio Oscar Niemeyer, foi uma das três primeiras edificações da cidade a ficar pronta, ao lado da Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima e do Palácio do Planalto

A história da maior epopeia do século XX se confunde com a do deu primeiro hotel. Inaugurado em 30 de junho de 1958, o Brasília Palace é o primeiro edifício erguido na mais moderna e planejadas capital do planeta. Projetado pelo gênio Oscar Niemeyer, foi uma das três primeiras edificações da cidade a ficar pronta, ao lado da Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima e do Palácio do Planalto, antes mesmo de Brasília ser entregue a todos os brasileiros.

O hotel surgiu a partir de uma necessidade premente. Quando da construção de Brasília, ergueu-se inicialmente o “Palácio das Tábuas” – depois rebatizado como Catetinho pelo violonista Dilermando Reis, tendo como inspiração o Palácio do Catete, residência oficial do Governo Federal, no Rio de Janeiro, entre 1889 e 1960. No Catetinho, inaugurado em 10 de novembro de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek ficava durante suas visitas às obras de Brasília.

Mas como receber autoridades que estavam ávidas para entender como uma cidade nasceria no meio do nada? A casa de madeira serviria como palácio de despachos e moradia provisória para alguns membros do governo, como Íris Meinberg, Ernesto Silva, Israel Pinheiro, Bernardo Sayão e outros engenheiros. Não hospedaria, por exemplo, outros presidentes e reis.

A solução foi erguer um hotel na cidade. E que deveria ficar pronto em curto espaço de tempo. E assim foi feito, como explica o diretor de hotelaria das Organizações PaulOOctavio, André Octávio Kubitschek, que também é bisneto do fundador de Brasília.

“Em pouco menos de um ano e meio, aquele grupo de homens geniais projetou e construiu um hotel confortável para receber os visitantes que chegavam para ver as obras e, depois, para acompanhar os primeiros anos de vida de Brasília. Para se ter uma ideia da contribuição histórica do Brasília Palace, em dezembro de 1959, Tom Jobim e Vinícius de Moraes compuseram nas nossas instalações a música “Água de Beber”, inspirada em uma fonte do Catetinho”, conta.

E, de fato, o Brasília Palace passou a ser o centro social de Brasília. Primeiro, como o quartel-general dos membros do Governo JK. Depois, como a sede dos primeiros bailes, concursos de miss e outros eventos sociais. Com painéis de Atos Bulcão e lindos jardins, recebeu autoridades como a rainha Elizabeth II, o presidente norte-americano Dwight Eisenhower, a ex-primeira-ministra Indira Gandhi, o revolucionário cubano Che Guevara (que nasceu na Argentina), o escritor e pensador francês André Malraux, o filósofo Jean Paul Sartre (também francês) e muitos outros destaques.

No entanto, houve o dia 5 de agosto de 1978. O Brasília Palace já não vivia seus melhores dias, quando um incêndio destruiu completamente o hotel. A história foi relegada a segundo plano e o edifício ficou abandonado por quase uma década. Em 14 de maio de 1997, o então governador Cristovam Buarque lançou um Edital de Licitação para a restauração do Brasília Palace Hotel. Havia um inconformismo generalizado com o abandono de quase 20 anos da primeira construção inaugurada na cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Foi então que meu pai, Paulo Octávio, decidiu que era hora de reerguer este patrimônio. Como sempre acreditou em Brasília, foi o único a apresentar a proposta de restauração nos mínimos detalhes, arrematando o esqueleto do Brasília Palace”, conta André Octávio Kubitschek.

A detalhada reconstrução foi trabalhosa e cara. A equipe da PaulOOctavio trabalhou permanentemente em conjunto com Oscar Niemeyer e Paulo Magalhães para recompor o projeto original, mas tendo o cuidado de realizar as necessárias adaptações de segurança que os tempos atuais exigem. Por quase uma década, a obra foi tocada, até sua reinauguração, em 2006 – quase 30 anos após o incêndio.

A reconstrução do Brasília deu às Organizações PaulOOctavio um Master Imobiliário, o Oscar da construção civil. Mais tarde, o Brasília Palace foi o primeiro a ser nomeado como Hotel Histórico no País, de acordo com as regras do novo Sistema Brasileiro de Classificação Hoteleira (SBClass) do Ministério do Turismo, por estar instalado em edificação restaurada e por ter sido palco de fatos histórico-culturais de importância reconhecida. Também foi eleito um dos dez ícones da arquitetura e do design do século passado, pelo jornal The National, primeira publicação de língua inglesa de Abu Dhabi e referência no Oriente Médio.

Nos últimos anos, o Brasília Palace se consolidou como um hotel de experiências únicas. Além de sua piscina oval, atualmente aquecida, ele conta com um sofisticado restaurante que leva o nome do arquiteto que o planejou. No Oscar, é possível almoçar e jantar com requinte e qualidade a preços convidativos. O Menu do Chef, elaborado por Gerardo Costa, permite almoços e jantares a R$ 129, mais 10% de serviço, com uma seleção de entrada, prato principal e sobremesa, todos os dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra experiência de requinte é o casamento em seus jardins, lugar onde histórias de amor ganham vida. O buffet exclusivo para casamentos leva noivos, familiares e convidados a uma experiência gastronômica única, aliada à beleza incomparável dos espaços e decorações meticulosamente elaboradas, com um ambiente perfeito para o dia mais especial na vida de um casal.

Além disso, o hotel oferece, permanentemente, três tipos de pacotes especiais. O primeiro é a “Noite Romântica”, que inclui hospedagem, café da manhã no apartamento, sobremesa especial e chocolate ou tábua de queijos e frutas, além de porta retrato, arranjo de flores, espumante ou vinho tinto, decoração com pétalas, enxoval especial, roupões e cortesia no espaço para fotos.

Há também o “Experiência Gastronômica”, que inclui a reserva de um apartamento standard para duas pessoas com café da manhã e um almoço com Menu do Chef para um casal, com entrada, prato principal e sobremesa, por preço especial. O último é a “Experiência Piquenique”, com uma diária de apartamento standard para duas pessoas com café da manhã e uma cesta de piquenique repleta de lanches deliciosos.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasília Palace Hotel

https://www.plazabrasilia.com.br/brasiliapalace

Telefone: (61) 3319-3543

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE