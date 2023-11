O Boticário: perfumando Brasília desde 1980

Não demorou para O Boticário ganhar a confiança de seus clientes. A marca também construiu uma relação sólida e mais do que especial com Brasília

Uma pequena porta em uma rua secundária de Curitiba, no Paraná, transformou-se em 46 anos de tradição. O Boticário surgiu da paixão do farmacêutico Miguel Krigsner pelos cosméticos, em 1977. Suas primeiras criações foram um creme à base de colágeno, um creme de elastina para estrias, um xampu e um banho de algas marinhas. O primeiro perfume foi vendido em um frasco em formato de ânfora, tornando-se um sucesso e a marca da empresa.

Não demorou para O Boticário ganhar a confiança de seus clientes. A marca também construiu uma relação sólida e mais do que especial com Brasília. Foi na capital da República que a perfumaria abriu sua segunda loja no País, em 1980, como explica a diretora de marketing de O Boticário e Quem Disse, Berenice?, Bruna Buás.

“A história com a cidade começou com a visão de uma mulher empreendedora. Em uma de suas viagens a Curitiba, Laura Oliveira enxergou o potencial da marca, produtos e principalmente do Acqua Fresca, sua primeira fragrância. A visão de Laura e os talentos do Dr. Miguel deram o pontapé inicial para a rede de franquias. A capital federal acompanhou o crescimento da empresa desde seus primeiros passos e hoje ajuda a colher os frutos do sucesso de ser uma das marcas mais amadas do Brasil”, afirma.

Atualmente, O Boticário conta com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. No Distrito Federal, são mais de 55 lojas espalhadas por todas as regiões administrativas. A marca também está presente em cidades do Entorno da capital do país, como Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Bruna Buás, o sucesso da marca está atrelado à estratégia de ter o cliente como ponto central. “Procuramos entender as necessidades e anseios, o que essas pessoas buscam e precisam encontrar em nossos produtos. Temos o compromisso de destravar coisas boas nas pessoas por meio dos nossos lançamentos, estimulando a beleza que cada um sente. Isso transforma as ocasiões que vivemos em momentos mágicos e nos tornamos parte da trajetória e da história de nossos clientes”, disse.

Além do cuidado com os clientes, O Boticário também tem como pilar principal a qualificação de seu atendimento. Isso também é pensado para a rede de franqueados, que conta com apoio direto, plataforma exclusiva, além de campanhas e estratégias regionalizadas de marketing que potencializam as campanhas nacionais com um olhar para cada Estado brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Prezamos muito pelo bem-estar e pela experiência única dos nossos consumidores. Oferecemos treinamentos constantes com toda a equipe por meio de cursos que podem ser desde gerais para atendimento, até mais específicos que acontecem a cada ciclo de divulgação com foco nos lançamentos e novos produtos. Assim, cada atendimento é único e o cliente recebe sempre as informações mais atuais sobre os diferenciais de cada um dos lançamentos”, declara a diretora de marketing.

Bruna Buás destaca que o design das lojas também é pensado para que o cliente tenha contato direto com o que há de melhor na marca. “Entendemos que a experiência é um grande diferencial e que influencia muito na hora da escolha do consumidor. Por isso, nossas lojas trazem um formato que proporciona e incentiva estes momentos de interação. Além disso, nossos produtos contam com um desenvolvimento que envolve muita tecnologia, pesquisa, inovação e dedicação”, diz.