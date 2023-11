Ninguém sabe mais de remédios e clientes

Fundada em 1935, em São Paulo, a história da Drogasil teve início em São Paulo, nascendo da fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares, a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil

A Drogasil conquistou o coração dos brasilienses e mais uma vez venceu o prêmio Top of Mind na categoria Drogaria. A empresa é uma das maiores redes do Brasil, com quase um século de tradição e excelência no setor. A Drogasil tem expandido sua presença em todo o País, oferecendo atendimento farmacêutico, serviços de saúde e bem-estar, e uma ampla variedade de produtos.

Fundada em 1935, em São Paulo, a história da Drogasil teve início em São Paulo, nascendo da fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares, a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Em 1937, a empresa adotou o conceito de rede ao se unir a outras drogarias, como Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo.

Em 1952, a Drogasil inaugurou seu próprio laboratório, produzindo medicamentos, cremes e outros produtos exclusivos. Demonstrando uma visão voltada para o futuro, a empresa foi pioneira na criação de um departamento de TI em 1967, para auxiliar nos processos e acompanhar as inovações que surgiam.

A busca pela inovação continuou quando, em 1977, a Drogasil abriu seu capital e se tornou a primeira empresa do varejo farmacêutico brasileiro a ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores. A decisão estratégica impulsionou investimentos adicionais e a abertura de novas lojas.

Nos anos 2000, a Drogasil iniciou um processo de modernização da marca e das lojas, ao mesmo tempo em que abria novos centros de distribuição e lojas em vários estados, alcançando todo o Sudeste e o Centro-Oeste. Em 2011, ocorreu a fusão com outra grande empresa do setor, a Droga Raia, que levou à formação da RD. Essa união fortaleceu ainda mais a marca Drogasil e possibilitou sua chegada ao Nordeste.

Hoje, a marca Drogasil está presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal.

Em 2015, a Drogasil lançou o serviço “Farmacêutico 40 Horas”, que disponibiliza atendimento farmacêutico nas lojas por 16 horas e por telefone ou e-mail 24 horas por dia. Atualmente, a Drogasil conta com mais de 600 lojas espalhadas por todo o país e faz parte de um grupo com mais de 1,4 mil lojas.