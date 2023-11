Mais de seis décadas de excelência educacional, tradição e inovação

A jornada do Colégio Marista é uma história de sucesso que combina o respeito pelas tradições com uma visão pedagógica contemporânea

O Colégio Marista de Brasília celebra um marco notável em sua história, conquistando o prêmio Top of Mind em duas categorias distintas, pelo segundo ano consecutivo, as de Colégio Particular e Escola de Educação Infantil. A instituição é uma parte fundamental da vida dos brasilienses desde 1962, mantendo a tradição e a inovação como pilares essenciais de sua missão educacional.

A jornada do Colégio Marista é uma história de sucesso que combina o respeito pelas tradições com uma visão pedagógica contemporânea. A instituição se destaca por sua abordagem educacional integral, que visa não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também à formação humana dos alunos. O compromisso com os valores maristas de solidariedade, paz e amor ao próximo é uma parte intrínseca da experiência de aprendizagem no colégio.

Um dos diferenciais notáveis do Colégio Marista é sua estrutura católica e confessional, que desempenha um papel fundamental na formação dos alunos. Uma dedicada equipe de pastoral está empenhada em cultivar esses valores nos corações e mentes dos estudantes, preparando-os para enfrentar o mundo com compreensão, empatia e responsabilidade.

Além disso, o Colégio Marista está comprometido com a inovação e a modernidade. A instituição adota tecnologia educacional de ponta e oferece espaços de aprendizagem diferenciados para proporcionar uma educação de qualidade que prepare os alunos para os desafios do século XXI. Projetos inovadores enriquecem a experiência educacional, incentivando a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Colégio Marista de Brasília é um farol de excelência educacional, trazendo tradição e modernidade lado a lado. Por manter seu compromisso com os valores maristas e a constante busca por aprimoramento, continua sendo uma referência em educação na região.