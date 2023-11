JBr premia as 21 empresas mais lembradas pelo consumidor do DF

Com 23 anos de história, evento valoriza e incentiva o setor empresarial de Brasília

Em uma noite de festa, as 21 empresas mais lembradas pelos consumidores do Distrito Federal celebraram, nesta quarta-feira (1°), mais uma edição do Top Of Mind, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), no Setor de Clubes Esportivos Sul.

O evento, organizado pelo Jornal de Brasília, seguindo a tradição de anos anteriores, contou com a presença das marcas premiadas, de empresários e empreendedores, profissionais do ramo de publicidade e marketing e de funcionários do Grupo JBr.

Foto: Vítor Mendonça

Com 23 anos de história, o Top Of Mind Brasília busca valorizar e incentivar o setor empresarial da capital do Brasil. Para a escolha das premiadas, a Opinião – Informação Estratégica realizou uma pesquisa de mercado no qual foram selecionados os nomes das empresas que estão na cabeça dos consumidores brasilienses.

O diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, comentou sobre a credibilidade do prêmio que a cada ano ganha notoriedade no meio empresarial do DF: “O momento é muito oportuno, nós estamos em um mundo muito competitivo onde as mídias sociais precisam registrar marcas que são de confiança. Quando você ganha um prêmio como esse do Top Of Mind a marca está sendo reconhecida e ganha uma garantia de que está prestando um serviço de qualidade. O prêmio é muito bom para os dois lados, para o consumidor que ver o reconhecimento da marca, e para o dono da empresa que ver a marca reconhecida pelo público”.

Foto: Vítor Mendonça

Como no ano passado, a cerimônia deu início com um stand-up do humorista Daniel Villas Bôas. Logo após, o diretor do Jornal de Brasília, Renato Matsunaga, iniciou a entrega dos prêmios com um belo discurso. “É um grande orgulho para o Jornal de Brasília organizar a 23° edição do Top Of Mind. Somos um jornal de Brasília com a missão de servir a cidade e valorizar o empreendedorismo da capital. É gratificante ver que a premiação já entrou no calendário de eventos do Distrito Federal”, disse Matsunaga.

Além da entrega dos troféus e certificados das empresas premiadas, a solenidade contou com a apresentação do Anuário 2023. A revista anual do Top Of Mind notícia as histórias de sucesso, desafios e estratégias de marketing das empresas premiadas a cada ano.

Foto: Vítor Mendonça

“Este ano o Jornal de Brasília comemora 51 anos, e o Top Of Mind faz parte da essência do Jornal. O evento prestigia o empresário da cidade e o consumidor que participa ao responder a pesquisa. Esse é um projeto que eu diria eterno do Jornal de Brasília, enquanto durar o JBr vai durar o Top Of Mind”, afirmou Matsunaga.

Presente no evento, a vice-governadora Celina Leão parabenizou ao Jornal de Brasília pela iniciativa e falou sobre a necessidade do DF viver sem o fundo constitucional. “Ouvir a opinião do consumidor, a voz de quem realmente consome em uma cidade como o Distrito Federal que vive de comércio, bens, serviço e turismo é realmente muito importante. Sendo muito importante também premiar as empresas que são destaque. Hoje o Distrito Federal ainda é dependente do fundo constitucional, mas nós queremos que essa cidade em algum momento possa sobreviver sem a necessidade do fundo que ainda é muito importante para todos nós”, discursou Celina.

Para fechar a noite, a festa conta com um belo jantar e atração musical de Barão Vermelho, famosa banda de rock brasileira criada em 1981, cuja formação original tinha Cazuza como vocalista. Atualmente a banda é formada por Guto Goffi, Maurício Barros, Fernando Magalhães e Rodrigo Suricato.

Premiados

O fundador e CEO da Bio Mundo, Edmar Mothé, recebeu pessoalmente o prêmio com a sua filha, a marketeira da empresa, Adriana Mothé. “Recebemos esse prêmio com muita alegria e muito prazer. A Bio Mundo representa muito bem Brasília. É uma empresa que está crescendo a nível nacional. Esse prêmio é um reconhecimento de um trabalho sério que nós começamos há oito anos atrás”, comentou Edmar Mothé, ao Jornal de Brasília.

Marca que nasceu no DF, a Bio Mundo atualmente está presente em 21 estados do país, com 160 unidades. “Algumas pessoas me incentivam a levar o escritório da Bio Mundo para São Paulo. Porém eu não quero, porque amo a nossa cidade, amo Brasília, e sempre penso que eu tenho que gerar oportunidades e emprego aqui”, completou o CEO da marca.

Outra empresa premiada foi a Thaís Imobiliária, ao Jornal de Brasília um dos sócios da firma, Hugo Leão, falou sobre a importância do prêmio: “Para nós a premiação é uma prova social de que a Thaís Imobiliária está conseguindo se destacar em meio a um mercado tão concorrido, onde se tem tantas imobiliárias atuando. Para nós é muito gratificante que no meio de tantas imobiliárias, nós somos a mais lembrada. Com o prêmio vemos que os brasilienses nos enxergam como uma boa empresa do ramo”.

O hospital Santa Lúcia foi mais um dos premiados do Top Of Mind 2023: “É um orgulho muito grande ver o Hospital Santa Lúcia sendo eleito mais uma vez como hospital particular mais reconhecido de Brasília, berço e origem do Grupo Santa. Isso é fruto da dedicação de todos colaboradores e médicos, ano após ano, de entregar uma assistência de excelência aos nossos pacientes. Mantemos um compromisso com a busca por inovações e tecnologias que agreguem ainda mais qualidade aos serviços”, disse o acionista do Grupo Santa, Pedro Leal.

Confira o nome de todas as empresas premiadas do Top Of Mind 2023

● Fibra/Senai – curso técnico profissionalizante;

● Claro – empresa de telefonia móvel e banda larga;

● Sabin – laboratório de análises clínicas;

● Santa Lúcia – hospital particular;

● Tio João – marca de arroz;

● Polar Tintas – loja de tintas;

● Café do Sítio – marca de café;

● Ótica Diniz – ótica;

● Thaís Imobiliária – imobiliária;

● Farmacotécnica – farmácia de manipulação;

● Atacadão Dia a Dia – atacadista;

● Pampas – restaurante de carnes / churrascaria;

● Polyèlle – loja de calçados;

● CVC – agência de turismo;

● Bali – concessionária Fiat;

● Bio Mundo – loja de produtos orgânicos;

● Brasília Palace – hotel de Brasília;

● Castelo Forte – loja de material de construção;

● PaulOOctavio – construtora

● Taguatinga Shopping – shopping center;

● Bolos do Flávio – loja de bolos.

Matéria publicada no dia 01 de novembro e atualizada para melhor posicionamento