Fiat: inovação sustentável no setor automobilístico

O mundo está em constante mudança, apontando para um caminho cada vez mais sustentável. A indústria automobilística também tem se reinventado neste caminho, como é o caso da Fiat. A companhia tem traçado um plano de reposicionamento para se reaproximar dos consumidores, com produtos mais competitivos, mais completos e mais tecnológicos.

“A própria indústria automotiva está vivendo um grande momento de transformação, sendo a descarbonização um dos vetores. Por isso, a Fiat busca o caminho da eficiência energética, da qualidade na experiência proporcionada aos usuários, da inovação e da conectividade”, afirma a vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, Herlander Zola.

No Brasil, a marca prioriza sua familiarização com o público, para manter um contato fraterno. Em 2020, assim como o mundo todo, teve de refazer várias táticas estratégicas, como a jornada do consumidor, mapear pontos de contato e promover um reposicionamento completo.

O atendimento em suas mais de 500 concessionárias distribuídas por todo País é outro quesito marcante do grupo. A Fiat aprimorou o atendimento de seus funcionários, ampliou canais de atendimento digital e lançou ações totalmente inovadoras no varejo, tanto nos seus produtos quanto nas plataformas de comunicação. “O índice de satisfação do cliente reagiu na mesma velocidade que as vendas, saltando várias posições no ranking”, relata Herlander.

Para completar e consolidar o processo de rebranding, novos produtos, de sucesso, foram incluídos no portfólio nos últimos anos. Destaque para dois SUVs, o Pulse e FastBack, as picapes Strada e Toro, além da prometida Titano. “Cada lançamento é pensado para adiantar e atender as demandas dos nossos atuais e, claro, futuros clientes”, conta a vice-presidente.