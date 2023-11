Empreendedorismo no Distrito Federal: Um Futuro Promissor

Foram mais de 445 mil capacitações e mais de 78 mil pequenos negócios atendidos em ações como as que destacadas a seguir

O Distrito Federal, desde sua origem, tem demonstrado forte vocação empreendedora. O Sebrae no DF, em esforços conjuntos com o Governo local e o setor produtivo, tem se dedicado a melhorar ainda mais o ambiente de negócios, chegando ao fim de 2023 com resultados importantes. Foram mais de 445 mil capacitações e mais de 78 mil pequenos negócios atendidos em ações como as que destacadas a seguir.

SEBRAE INOVA 2023

A quinta edição do evento contou com 30 mil participantes acompanhando os temas mais atuais sobre tecnologia, inovação, conexão, muita experiência e estímulo ao empreendedorismo, em projetos para um mundo inteligente e com ações sustentáveis.

Este ano, o evento contou com a participação de estudantes, microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e produtores rurais.

O evento contribui para desenvolver negócios em um mundo que está em constante evolução concentrando-se em repensar as cidades para pessoas, negócios e ambientes, visando o avanço das novas tecnologias, com destaque para as Cidades Inteligentes.

A programação abrangente incluiu palestras, debates e bate-papos conduzidos por especialistas renomados, com cerca de 70 conteúdos diários.

Em termos de sustentabilidade, o Inova 2023 seguiu diretrizes do Plano de Sustentabilidade lançado pelo Sebrae no DF. Foram realizadas 43 ações alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, abrangendo áreas econômicas, socioculturais e ambientais. Essas ações incluíram estratégias para acessibilidade, descarte responsável de resíduos, neutralização de carbono, ações de comunicação interativas e práticas sustentáveis.

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Em um marco importante para a educação empreendedora no Brasil, o Sebrae no Distrito Federal comemorou, este ano, uma década de dedicação ao Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE). Para celebrar esse feito, o Sebrae-DF, em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, realizou o 1° Seminário da Educação Empreendedora: Práticas Educativas na Cultura Digital.

O evento reuniu professores, orientadores educacionais, gestores, profissionais da educação, agentes territoriais do Sebrae na educação e agentes locais de inovação (ALI) da educação empreendedora. O PNEE, ao longo de sua existência, já impactou a vida de 12,4 milhões de estudantes em 5.321 municípios brasileiros. No Distrito Federal, o programa inspirou e capacitou educadores, contribuindo para a formação de mais de 424 mil estudantes e 12 mil professores por meio de projetos inovadores em cerca de 400 escolas entre públicas e privadas.

BRASÍLIA É DE FESTIVAIS

Com o intuito de fortalecer os segmentos de cultura e turismo na Capital Federal do Brasil, o Sebrae no Distrito Federal lançou, em 2023, o programa “Brasília é de Festivais”. A iniciativa que promete dar destaque aos festivais da região. Atualmente, o Distrito Federal tem cerca de 74 festivais que abrangem uma ampla gama de linguagens artísticas e criativas.

O programa “Brasília é de Festivais” tem como missão fortalecer o posicionamento da cidade como um destino cultural vibrante, criativo e diversificado. Para alcançar esse objetivo, 60 festivais participarão do projeto, abrangendo quatro categorias artísticas distintas: artes cênicas, cinema, design e música.

Com essa iniciativa, o Distrito Federal está pronto para destacar-se como um polo cultural e turístico de renome no Brasil.

LAB DAY

O Sebrae no DF promoveu ao longo de 2023 uma série de encontros focados em inovação e empreendedorismo, os chamados “LabDays”, que abordaram diferentes setores econômicos, conectando e promovendo a inovação no ecossistema empreendedor da região.

Os eventos que aconteceram ao final de cada mês, com uma temática diferente, reuniram empreendedores, empresas tradicionais, startups e investidores, todos unidos por um propósito comum: desmistificar a inovação no mundo dos negócios. Os encontros abordaram diferentes setores econômicos, conectando e promovendo a inovação no ecossistema empreendedor, com temas como: “Ecossistema de Inovação”; “Casa e Construção”, com foco na neurociência; “Artesanato na Era Digital”; Inovações para o setor de beleza”; “Homenagem às Costureiras e à Moda”; “Energia Solar”; “Integração entre o campo e a cidade”; “Cidades Inteligentes” e “Desafios da Gastronomia, Turismo e Educação”.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

O empreendedorismo feminino tem ganhado destaque nos últimos anos. As mulheres estão mostrando cada vez mais seu potencial como líderes e empreendedoras, desafiando estereótipos e construindo negócios bem-sucedidos. Nesse cenário, o Sebrae no DF se desta com um programa inovador e inclusivo: o Sebrae Delas.

Lançado em 2019, o Sebrae Delas visa incentivar, apoiar e fortalecer o empreendedorismo feminino no Brasil. Ele foi criado com um objetivo de tornar o desempenho feminino nos negócios mais competitivo e eficaz.

Ao capacitar e apoiar as mulheres empreendedoras, não apenas são fortalecidas suas empresas, mas também há a contribuição para um ambiente de negócios mais inclusivo e diversificado. O Sebrae Delas é um testemunho do potencial ilimitado das mulheres nos negócios e seu papel fundamental no desenvolvimento econômico do País.

E foi pensando no empoderamento das mulheres no mundo dos negócios que o Sebrae no DF realizará, em março de 2024, o “Movement”, evento de grande magnitude dedicado à discussão e à formulação de políticas públicas que visam fortalecer o empreendedorismo feminino.

O Sebrae no DF encerra 2023 reforçando o compromisso da instituição em promover o empreendedorismo na capital contribuindo para o fortalecimento dos pequenos negócios e fomento da economia local.