Caixa, a escolha número um dos brasilienses

A Caixa Econômica Federal, uma das instituições financeiras mais emblemáticas do sistema bancário brasileiro, celebra sua vitória na categoria Bancos, pela terceira edição consecutiva do Prêmio Top of Mind.

Com uma história rica em inovação, a Caixa sempre esteve na vanguarda do setor financeiro. Em 1931, a instituição introduziu operações de empréstimo por consignação para pessoas físicas. Três anos depois, assumiu a exclusividade dos empréstimos sob penhor, demonstrando seu compromisso com a acessibilidade financeira para todos os brasileiros.

A instituição desempenhou papel fundamental nas principais transformações da história do país, auxiliando nos processos de urbanização e industrialização, apoiando o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

A Caixa é fundamental na habitação, realizando a primeira hipoteca para a aquisição de imóveis no Rio de Janeiro, em 1934. Em 1986, a instituição incorporou o Banco Nacional de Habitação (BNH) e assumiu a posição de maior agente nacional de financiamento da casa própria e importante financiadora do desenvolvimento urbano e saneamento básico.

Além disso, a Caixa tornou-se a principal administradora do FGTS, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e de outros fundos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).