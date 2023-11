47 anos de tradição no ramo de farmácia de manipulação

Fundada em 1976 por Rogério e Romelita Tokarski, a Farmacotécnica continua como uma empresa familiar. Atualmente, o negócio é comandado pelas filhas do casal, Rogy Tokarski e Romy Tokarski

Com 47 anos de história, a Farmacotécnica se consolidou como pioneira em seu segmento de atuação. O que faz a empresa ser a vencedora na categoria de Farmácia de Manipulação é a busca constante pela inovação e pela qualidade de seus produtos, assim como o olhar diferenciado para as causas sociais.

Fundada em 1976 por Rogério e Romelita Tokarski, a Farmacotécnica continua como uma empresa familiar. Atualmente, o negócio é comandado pelas filhas do casal, Rogy Tokarski e Romy Tokarski.

“A Farmacotécnica é uma das primeiras farmácias de manipulação do Brasil e, por essa tradição, é referência dentro do ramo. Por muitos anos fomos a única em Brasília e para sempre oferecermos os melhores farmacêuticos. Estamos na busca constante pela inovação”, destaca Rogy Tokarski.

Mantendo o costume de sair na frente quando se trata de aperfeiçoamento de serviço, a Farmacotécnica foi a primeira empresa do ramo em Brasília a contar com o misturador MAZ™. Trata-se de um equipamento cujo movimento planetário é exclusivo.

“A tecnologia exclusiva faz uma mistura que gera fórmulas mais homogêneas. Todas as substâncias críticas, incluindo hormônios, são produzidas com a tecnologia inovadora do MAZ™, garantindo mais qualidade no tratamento do cliente”, explica a farmacêutica.

Rogy Tokarski afirma que a busca por equipamentos inovadores busca atender a individualidade de cada cliente. “Nosso objetivo é que cada pessoa tome a sua medicação de forma correta. Neste sentido, produzimos os manipulados em fórmulas diferentes, seja como comprimido, pirulito, xarope ou até mesmo uma goma. Isso beneficia a aceitação ao tratamento tanto de adultos quanto de crianças”, diz.

Mas engana-se quem acredita que a Farmacotécnica se limita à produção de remédios manipulados. Há pelo menos 10 anos a empresa instituiu o programa “Destino Certo”, em que a população conta com dois postos para o descarte de resíduos de medicamentos. As coletas são realizadas em todas as lojas da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muitas pessoas não sabem, mas há um jeito correto para se fazer o descarte de medicamentos. Não é apenas jogá-lo no lixo, no vaso ou na própria pia. São produtos químicos e, portanto, causam impacto ambiental, sobretudo se essas substâncias entrarem em contato com recursos hídricos”, explica Rogy Tokarski.

A farmacêutica destaca que esse é um dos compromissos ambientais e sociais da Farmacotécnica. Outro programa desenvolvido pela empresa é o “Projeto Preservar”, que coloca crianças da Escola Classe Ipê em contato com ervas e plantas com poderes medicinais.

“Nosso objetivo é proporcionar a busca pelo conhecimento milenar sobre o uso e a importância dessas plantas, tanto para tratamentos simples quanto para conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente. Por exemplo, queremos mostrar que é possível tratar aquela insônia leve com um chá de camomila. Nem sempre é necessário que se faça uso de uma medicação manipulada”, afirma.

O projeto existe desde 2001 e é realizado na Chácara da Farmacotécnica, localizada em Vargem Bonita, no Park Way. O local conta com mais de 40 espécies de ervas e plantas medicinais, entre elas a camomila, a cúrcuma, o capim santo, a stevia, a espinheira santa e a hortelã. A 20ª edição do programa aconteceu em setembro deste ano.