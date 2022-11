Vivara leva prêmio no Top of Mind 2022

Em 2003 veio a marca própria de relógios e, em 2019, a empresa lançou ações na Bolsa de Valores. Hoje possui mais de 300 lojas

A vencedora da categoria Joalheria foi a Vivara, com 5,3% das citações. A empresa completou 60 anos em 2022, sempre com o propósito de tornar cada história como única e especial. A da ilha de Vivara, na Itália, surgiu a inspiração para o nome. Desde a inauguração, em 1962, a joalheria evoluiu com a abertura, em 1992, de sua fábrica, em Manaus. Em 2003 veio a marca própria de relógios e, em 2019, a empresa lançou ações na Bolsa de Valores. Hoje possui mais de 300 lojas, empregando cerca de 870 funcionários.

Para produzir uma joia, cada pedra é lapidada com precisão e cada metal é fundido com maestria, para uma transformação completa. As coleções trazem pedras preciosas em destaque em cada joia e transforma cada detalhe de sua cravação em algo singular. Diferentes tons de ouro são combinados e trabalhados para criar composições únicas e marcantes capazes de arrancar suspiros.