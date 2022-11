Uber leva categoria no Top of Mind 2022

No período da pandemia, a empresa também criou ramos alternativos, como a entrega de encomendas, ampliando o leque de opções para prestadores de serviços

Com sete anos de atuação no DF, a Uber confirma seu pioneirismo e conquista mais uma vez o Top of Mind do Jornal de Brasília, com 59,9% da preferência na pesquisa. Unindo o interesse de passageiros, em busca de um transporte mais acessível e seguro, com o de motoristas, que buscam uma renda mais segura, o aplicativo segue oferecendo um serviço de qualidade na mobilidade urbana.

No período da pandemia, a empresa também criou ramos alternativos, como a entrega de encomendas, ampliando o leque de opções para prestadores de serviços. E, o que é melhor, sem restrições de regiões, No DF, a plataforma da Uber está presente nas localidades mais afastadas, com muitas viagens começando nas cidades de fora do Plano Piloto.