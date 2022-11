Top of Mind 2022: Smart Fit é academia mais lembrada do DF

Com 13 anos de atuação a empresa oferece um serviço de alto padrão a preços mais acessíveis, trabalhando com públicos de todas as idades

Com uma rede integrada por mais de mil unidades, localizadas no DF e em 22 estados brasileiros, além de países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru e República Dominicana, a Smart Fit foi a marca mais lembrada no segmento de academias do Top of Mind do Jornal de Brasília, com 18,7% das menções do público. Com 13 anos de atuação a empresa oferece um serviço de alto padrão a preços mais acessíveis, trabalhando com públicos de todas as idades.

Comandada pelo CEO e fundador, Edgard Corona, o grupo é referência no mercado fitness, pois também oferece treinos focados em hipertrofia, queima calórica e condicionamento físico. As unidades contam com professores capacitados para acompanhar treinos e tirar as dúvidas dos clientes. A Smart Fit também tem um plano de investimentos em franquias para os empresários que se interessam por um negócio altamente lucrativo.