Top of Mind 2022: Sky vence categoria “TV por Assinatura”

Na categoria “TV por Assinatura”, a vencedora foi a Sky, com 32,6% das indicações, sendo Top of Mind por três edições consecutivas. A SKY é a maior operadora de TV por assinatura via satélite do País. Desde sua inauguração, em 1996, distribui programação 100% digital para todo o território nacional. Possui mais de 5,3 milhões de clientes, que representam 28% dos assinantes de TV paga no Brasil.

Sempre pioneira no lançamento de novidades e inovações tecnológicas em televisão por assinatura no Brasil, aliada a uma programação para os vários perfis de clientes e excelência no atendimento, a Sky trouxe serviços inéditos, como transmissões de filmes em widescreen, uso de multicâmeras para exibição de competições e espetáculos, Enhanced Television (informações de tela adicionais aos programas e jogos), o primeiro DVR (o SKY+), o primeiro serviço de vídeo on demand, o “Cine Sky HD”, e o primeiro modelo de TV por assinatura Pré-Paga do mercado nacional.

Em fevereiro de 2017, a Sky lançou o satélite SKY B1, que garantirá a expansão da quantidade de canais ofertados, antecipando-se às tendências de mercado e investindo em tecnologia e infraestrutura.