Top of Mind 2022: Marista leva prêmio em duas categorias

Presente na vida do brasiliense desde 1962, o Colégio Marista de Brasília completou 60 anos conquistando o Top of Mind em duas categorias – Colégio Particular e Escola de Educação Infantil.

A instituição proporciona ensino integral forte e formação humana, mantendo a tradição aliada a uma proposta pedagógica contemporânea, com projetos inovadores, tecnologia educacional e espaços de aprendizagem diferenciados.

O diferencial do colégio é a estrutura católica e confessional, com uma equipe de pastoral voltada à formação dos alunos, cultivando conceitos de solidariedade, paz e amor ao próximo.